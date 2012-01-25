Петров пообещал рассказать о своих планах в течение недели
Экс-пилот команды Lotus Формулы-1 Виталий Петров отказался назвать свое будущее место работы. В беседе с корреспондентом еженедельника Autosport россиянин заявил, что не хочет плодить слухи, отметив, что сможет объявить о своих планах в течение недели. «Мне хочется что-нибудь вам сказать, но сейчас я просто не могу», – цитирует пилота из Выборга британское издание.
«Для меня важно остаться в Формуле-1, так как после пропуска сезона мне будет очень трудно вернуться в чемпионат в 2013 году», – добавил Петров. Отвечая на вопрос, послужило ли поводом к его увольнению из Renault критическое интервью после Гран-при Абу-Даби, Виталий отметил: «Пожалуй, это стало одной из причин. Я понимаю, что мне не следовало говорить о команде в подобном ключе, но что сделано, то сделано, и у меня нет причин продолжать злиться на себя за то, что произошло. Наступил новый сезон, так что я сконцентрируюсь именно на нем».
Ранее сообщалось, что менеджер Петрова Оксана Косаченко договорилась с командой Caterham о месте призового пилота для своего подопечного. Российский гонщик косвенно подтвердил существование переговоров, назвав попадание в этот гоночный коллектив «целью номер один».
Утром в среду, 25 января, появилась информация о том, что Петров заключил контракт тест-пилота с шинной компанией Pirelli. Тем не менее, позднее менеджер гонщика опровергла эти сообщения, уточнив, что Виталий нанят Pirelli только для двухдневных демонстрационных заездов.