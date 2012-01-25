Петров пообещал рассказать о своих планах в течение недели

«Для меня важно остаться в Формуле-1, так как после пропуска сезона мне будет очень трудно вернуться в чемпионат в 2013 году», – добавил Петров. Отвечая на вопрос, послужило ли поводом к его увольнению из Renault критическое интервью после Гран-при Абу-Даби, Виталий отметил: «Пожалуй, это стало одной из причин. Я понимаю, что мне не следовало говорить о команде в подобном ключе, но что сделано, то сделано, и у меня нет причин продолжать злиться на себя за то, что произошло. Наступил новый сезон, так что я сконцентрируюсь именно на нем».