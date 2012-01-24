Продвинутые банки выходят в соцсети

Только в твиттере у микроблога Банка24.ру почти 1800 фоловеров, а во «ВКонтакте» количество подписчиков приближается к тысяче человек, причем за последние два месяца был зафиксирован серьезный рост – сразу на 17%.

«Мы постоянно пробуем новые формы взаимодействия с нашими клиентами. Еслиим удобно общаться и решать любые вопросы в соцсетях – welcome, мы готовы к этому.Тем более, не секрет, что популярность соцсетейво всем мире растет огромными темпами. Мы выбрали в качестве базовых площадок присутствия Банка ВКонтакте, фэйсбук и твиттер, - рассказывает Дмитрий Говорухин, начальник отдела инноваций Банка24.ру. -Пользователи не только оперативно узнают обо всех наших новостях, продуктах и специальных акциях, но и получают онлайн-консультации у специалистов банка - по любым вопросам».

Коммуникабельность развита не у всех