Продвинутые банки выходят в соцсети
Аналитики Frank Research Group вывели ТОП-10 российских банков по количеству подписчиков в социальных сетях. Для многих стало сюрпризом то, что туда попал Банк24.ру, мало того, его аккаунты по популярности уверенно обошли творения многих федеральных кредитных «монстров».
Только в твиттере у микроблога Банка24.ру почти 1800 фоловеров, а во «ВКонтакте» количество подписчиков приближается к тысяче человек, причем за последние два месяца был зафиксирован серьезный рост – сразу на 17%.
«Мы постоянно пробуем новые формы взаимодействия с нашими клиентами. Еслиим удобно общаться и решать любые вопросы в соцсетях – welcome, мы готовы к этому.Тем более, не секрет, что популярность соцсетейво всем мире растет огромными темпами. Мы выбрали в качестве базовых площадок присутствия Банка ВКонтакте, фэйсбук и твиттер, - рассказывает Дмитрий Говорухин, начальник отдела инноваций Банка24.ру. -Пользователи не только оперативно узнают обо всех наших новостях, продуктах и специальных акциях, но и получают онлайн-консультации у специалистов банка - по любым вопросам».
Коммуникабельность развита не у всех
Стоит отметить, что пока в социальных сетях представлены только самые «продвинутые» российские банки – к примеру, 65% отечественных кредитных организаций ни одного аккаунта в социальных медиа не имеют, а сразу в трех соцсетях, как Банк24.ру, представлены лишь 12% из ТОП-100 крупнейших банков страны.