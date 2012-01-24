Самые глупые чиновники в России работают в сфере медицины и ЖКХ

На сайте собраны сотни жалоб, и большая часть их касается сфер ЖКХ, медицины, а также организации дорожного движения и дорожного строительства.

Идею создания портала «россиябездураков.рф»выдвинул президент РФ Дмитрий Медведев на встрече с Общественным комитетом сторонников, когда речь зашла о бюрократических глупостях и проволочках. Любой пользователь, зайдя на сайт и зарегистрировавшись, может оставлять сообщение о тех или иных нелепых решениях чиновников, несоответствии законов друг другу или одних указаний другим. На сайте введена классификация по темам, например, сообщения о глупостях в транспортной отрасли, ЖКХ, здравоохранении, регистрации.

При этом к какой бы сфере ни относились жалобы, в большинстве случаев речь идет о некомпетентности чиновников, многие из них не знают законов. По словам руководителя проекта Рафа Шакирова, пришлось арендовать дополнительные сервисы, чтобы сдержать наплыв посетителей. Во вторник утром сайт даже не работал.

Рожать только по будням в строго отведенные часы

В сфере здравоохранения уже неоднократно менялись в сторону упрощения процедуры медико-социальной экспертизы. Однако, судя по сообщениям, поступающим на сайт, эти изменения не всегда работают. Многим инвалидам с неизлечимыми заболеваниями по-прежнему приходится ежегодно подтверждать их наличие.

Переосвидетельствование статуса инвалида - это абсурд пишет один из посетителей сайта, приводя в пример своего родственника, которому с «инвалидностью второй группы и раком легкого последней стадии» приходится каждый год проходить переосвидетельствование.

Больше 20 лет живу без правой руки и ноги, теперь вот доказываю, что у меня ничего не выросло! пишет Владимир.

У меня ребенок — инвалид детства. Переосвидетельствование каждый год. Уже и врач-профессор писал справку о том, что восстановлению не подлежит (у ребенка врожденные вывихи обоих стоп…). При рождении предлагали отказаться. Естественно, отклонили мы это предложение. Сейчас ему 22 и тоже каждый год собирает справки на продление сетует другая посетительница сайта.

Немало жалоб поступает от родственников инвалидов и тяжело больных людей, которые вынуждены увольняться с работы, чтобы ухаживать за своими близкими. «Почему нельзя ухаживать за больными близкими, не теряя трудовой стаж?» — спрашивает один из них.

Пособие за уход за ребенком-инвалидом перечисляется вместе с пенсией на инвалидность на книжку ребенка. Снять их опекун не может. Та же история с возвратом за коммунальные услуги на опекаемого ребенка-инвалида жалуется другой.

Трудность составляет и получение технических средств реабилитации.

Каждый год одна и та же ситуация, в семье инвалид, обращаемся за оформлением технических средств реабилитации, и выясняется, что в начале года фонд социального страхования еще не заключил контракты, … например те же подгузники предлагают покупать самим и подавать документы на компенсацию, но по опыту прошлых лет возмещается не 100% потраченных денег пишет один из посетителей сайта.

Другой дополняет эту информацию: «поскольку с прошлого года инвалиды вынуждены получать только государственные технические средства реабилитации, чиновники расширили предлагаемый ассортимент: кто-то «заботливый» закупил для слепых инвалидов строительный уровень со звуковым модулем, «говорящие» кувшины, говорящие термометры, говорящие эспандеры, скакалки — и все это говорит на английском языке!» «Это не столько глупость, сколько издевательство над инвалидами вкупе с разбазариванием бюджета», - комментирует Андрей Соколов из Якутии.

До трагедий доводит чиновничий произвол в районном городе Вязники с населением 40 тысяч человек и населением района 80 тысяч, где в единственном роддоме роженицам «в выходные дни и в ночное время напрочь отказывают в помощи».

Такое безобразие стало причиной рождения по дороге в соседний Ковров (45 км) уже не одного малыша… Есть и смертельный случай пишет интернет-пользователь.

Добро пожаловать или… своим же вход воспрещен

Несколько лет назад власти РФ начали реализацию программы по переселению соотечественников из-за рубежа, призвав бывших сограждан вернуться на историческую родину, однако зарегистрироваться по новому месту жительства всем членам семей переселенцев не представляется возможным.

Имея на руках свидетельство переселенца, купив квартиру в месте переселения… мы не можем прописаться и зарегистрироваться всей семьей по адресу купленной квартиры. Регистрируют в УФМС (но без прописки) только владельца квартиры. Остальные члены семьи должны покупать прописку у совсем посторонних людей за 1–4 тысячи рублей (в зависимости от срока) пишет посетитель сайта.

Проблемы с гражданством и регистрацией возникают и у совсем юных, только что родившихся россиян, которым приходится доказывать, что они «не французы и даже не граждане США».

Мой сын родился в 2009 году от гражданина РФ и гражданки РФ на территории РФ в городе Саратов, получено свидетельство о рождении. Для прописки ребенка и получения загранпаспорта обязательно нужно пройти процедуру подтверждения гражданства ребенка, длится она не менее недели и при этом нужно собрать кучу справок. Вопрос: зачем? -- спрашивает житель Саратовской области.

Чтобы прописать новорожденного ребенка, его матери необходимо лично являться в паспортный стол, нотариально оформленная доверенность на отца для ФМС не документ. Кормящей матери надо стоять в непредсказуемой по длине очереди без возможности предварительной записи. А если ребенка не с кем оставить, то еще и тащить ребенка туда. Понятно, для чего нужно согласие обоих родителей, но категорически не понятно, почему не подходит нотариально оформленная доверенность на эти действия, зачем и кому это надо? сокрушается одна из посетительниц сайта.

Кризис-кризис демографический… а для своих же граждан столько препятствий… резюмирует их слова другой интернет-пользователь.

В другом случае, чтобы прописать маму к ее детям и мужу, «паспортистка затребовала разрешение органов опеки и попечительства».

Я недоумевал долго, но туда пошел. Там вообще дар речи потерял — оказывается, такую справку мне дадут по итогам заседания комиссии, которая определит, не стеснит ли моя жена, биологическая мать моих детей, их (наших детей) своим присутствием делится другой посетитель сайта.

Почему продать квартиру по доверенности можно, а прописать или выписать нельзя? удивляется в свою очередь житель Челябинской области.

Мусорят не жители квартиры, а метры квадратные

Многие интернет-пользователи сокрушаются по поводу порядка начисления ряда тарифов ЖКХ.

Почему тариф на вывоз мусора зависит от квадратных метров, а не от количества прописанных людей? Или один человек живущий в трехкомнатной квартире мусорит больше, чем 10 в однокомнатной? удивляется один из них.

Выходит, что отходы - это продукт жизнедеятельности квадратных метров, а не человека!? -- вторит ему другой интернет-пользователь Ефим.

Немало жалоб поступает и на порядок расчета расхода потребления холодной и горячей воды.

Недавно с удивлением узнал, что нормативы потребления горячей и холодной воды в разных регионах России различаются в разы! удивляется один из посетителей сайта и предлагает установить единые федеральные нормативы потребления холодной, горячей воды, газа и электроэнергии для территорий всей России, «пока всюду не будут установлены счетчики».

Вместе с тем, именно счетчики во многих регионах стали новой проблемой населения.

Заставляете ставить счетчики (типа чтобы платить только за то что напользовали), но при этом «Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. №307» говорит, что если в доме установлен общий водосчетчик и счетчик квартирный, то квартира со счетчиком платит за себя и за весь перерасход дома! Об этом все знают, но никто не исправляет! возмущается интернет-пользователь.

Другой указывает на «несуразицу в оплате услуг отопления».

Почему в России берут плату за отопление жилых помещений не за количество полученного потребителем тепла, а в зависимости от площади помещения? спрашивает он.

Жители первых этажей многоэтажек возмущены по другому поводу: «заставляют платить за пользование лифтом. Я им отродясь не пользовался. Зачем первому этажу лифт? Зачем за него платить?»

Электронные дневники без интернета

В числе других бюрократических казусов встречаются порой анекдотичные ситуации, которые можно было бы охарактеризовать известным выражением: «все было бы смешно, если бы не было так грустно».

В погоне за современными технологиями чиновники от образования забыли, что электронные дневники и журналы затруднительно ввести в школах населенных пунктов, где интернет еще не получил достаточно широкого распространения.

Современный учитель должен все записи делать в электронном дневнике - а как же там писать и кому, если там из всего класса, из 30 человек, всего 4 родителя зарегистрированы!, - возмущается Мария.

При этом приходят с проверками и обычный журнал проверять! То есть получается, что современный учитель должен заполнять постоянно два журнала: обычный и электронный! И оценки выставлять в два дневника! При этом в школе не работает интернет как положено пишет она.

Другой интернет-пользователь Сергей удивляется, как можно получить на почте посылку со свидетельством о регистрации в налоговых органах ООО, если для ее получения нужно представить само свидетельство о регистрации этого ООО, которое находится внутри посылки.

А вот жители города Очер Пермского края в случае пожара могут не дождаться пожарных машин из-за чиновничьих ошибок.

На участке дороги по ул. К. Маркса протяженностью в 1 км и являющейся основным подъездом в город для пожарных машин установили восемь искусственных неровностей. Чем вызвана такая необходимость, непонятно, так как никаких детских учреждений на этом участке нет удивляется житель города.

Он даже приводит соответствующие пункты ГОСТ Р 52605–2006, не допускающие «устраивать искусственные неровности на подъездах к больницам, станциям скорой медицинской помощи, пожарным станциям, автобусным и троллейбусным паркам, гаражам и площадкам для стоянки автомобилей аварийных служб и другим объектам сосредоточения специальных транспортных средств», при этом «общее число искусственных неровностей на таком участке дороги не должно быть более пяти».

Уже несколько лет, как в России пытаются ввести так называемое «электронное правительство», чтобы упростить жизнь простым россиянам, сократить очереди, ускорить общение людей с представителями властей различных уровней. Однако «весь смысл электронных очередей исковеркан» пишет жительница Перми.

В Перми уже несколько лет работает электронная регистратура, т.е. запись через интернет, однако когда приходишь к терапевту по записи сталкиваешься с огромной очередью с такими же как ты… В итоге я никогда не попадаю к терапевту раньше, чем через 2 часа! Почему запись у некоторых врачей через каждые 10 минут, если они принимают минимум 15 минут, плюс те, кто приходит без записи пишет она, сообщая, что «лидер по этой глупости Городская поликлиника №2».

А сотрудники УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области решили, что надежнее не электронная почта, а обычная, поэтому «на вопрос о документах необходимых для регистрации автомобиля, заданный через форму обратной связи через их сайт, отвечают обычным письмом через почту».

Причём письмо шло 1,5 месяца! За это время я снял и поставил автомобиль на учёт! Сотрудники ГИБДД, учитесь пользоваться e-mail призывает житель Свердловской области.

Собрать и удалить

Как рассказал руководитель проекта Раф Шакиров, задача - «собирать чиновничьи глупости с тем, чтобы потом их удалять из нашей жизни», портал пользуется большой популярностью, создатели не ожидали такой активности населения. По его словам, около тысячи сообщений прошли премодерацию и будут размещены на сайте в ближайшее время. Однако далеко не все сообщения публикуются на портале - есть просто нецензурные сообщения, некоторые - философствующие. А если, например, в обращении пользователя фигурируют конкретные имена и фамилии чиновников, то изложенная информация будет в обязательном порядке проверяться.

Один из основателей сайта пообещал работать со всеми присланными глупостями, но приоритет будет отдаваться тем сообщениям, в которых уже есть доказательная база, а именно вложенные файлы, в частности, документы и видеозаписи.

Шакиров рассказал, что 135 тысяч посетителей было зарегистрировано в первый же день работы портала. В среднем в день регистрируется 120 тысяч посещений с уникальных (не повторяющихся) IP-адресов и 400 тысяч просмотров. Причем средняя продолжительность просмотра сайта в выходные составляла 20–30 минут.

Это очень серьезные показатели. Даже пришлось арендовать дополнительные сервисы, чтобы сдержать этот натиск. В этом смысле я абсолютно удовлетворен, мы не ожидали такого притока. Надеюсь, дальше мы будем эти показатели наращивать сказал руководитель проекта.

Он добавил, что расширение творческого коллектива, работающего над сайтом, не за горами, так как «такой объем потребует дополнительных голов и рук».

Шакиров отметил и тот факт, что люди начинают общаться друг с другом, оставляя комментарии, что, по его мнению, является хорошим признаком.

Мы очень благодарны пользователям и хотели бы, чтобы они активно участвовали и дальше сказал он.

Члены Общественного комитета обещают в максимально короткие сроки отвечать авторам обращений. В первую очередь, внимание будет уделяться глупостям, влияющим на жизнь большого числа людей, но и с «частными случаями» авторы идеи тоже обещают, по возможности, бороться. Причем они намерены придавать ситуации, на которые пожалуются люди, максимальной огласке, в том числе в СМИ, сначала в местных, а если не подействует, то и в федеральных, чтобы «обратить внимание чиновников».

Шакиров также не исключил, что по итогам обработки информации будут вноситься изменения в различные регламенты, нормативные акты, в том числе законы.