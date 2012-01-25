Самый доступный седан Mercedes выкатили на тесты
На камеру попался замаскированный прототип Mercedes-Benz BLS, четырехдверного купе в стиле «старшего брата» CLS-Class.Дизайн новинки скрыт под камуфляжем, однако, судя по форме капота и «обрубанному носу», модель будет напоминать концепт-кар F800 Style, представленный еще в 2010 году.
Это будет самый «бюджетный» седан премиум-бренда, конкуренцию которому составят автомобили класса Audi A3. Ожидается, что в Великобритании новый четырехдверный Mercedes будет стоить примерно на тысячу фунтов дешевле C-Class, который на местном рынке можно купить за ?25 925 (в Украине – за 28 497 евро).
Платформу для BLS возьмут у хэтчбека B-Class нового поколения, так что салон обещает быть достаточно просторным для водителя и трех пассажиров, несмотря на купеообразную крышу с довольно низким потолком на задних сиденьях.
По всей вероятности, будут предлагаться такие же двигатели, как в B180, а именно 1,6-литровый турбомотор, развивающий 122 или 156 л.с. Альтернативой станет 1,8-литровый дизель, который недавно добавили в гамму E-Class и C-Class. «Заряженная» AMG-версия получит 2,0-литровый агрегат мощностью около 243 л.с.
Ранее американцы писали, что мировая премьера этой же модели, которую журналисты называли CLC, состоится уже в апреле на автосалоне в Нью-Йорке. По прогнозам британского издания Auto Express, что поставки в Европу начнутся в конце текущего года.