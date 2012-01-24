TagilСity.ru организует акцию по оказанию помощи пострадавшим от пожара в Николо-Павловском

Теперь необходима помощь погорельцам домов 62, 66 и 68 по улице Октябрьской в Николо-Павловском. Их дома сгорели дотла. Помощь особенно остро необходима именно этим семьям, потому что они были постоянными жителями поселка.

Для хозяев остальных домов это были дачные летние домики. Конечно, портал выражает огромное сочувствие и этим пострадавшим, но все-таки без крова, без документов и без средств к существованию остались именно постоянные жители Николо-Павловского.

Представителем пострадавшей семьи, самостоятельно обратившимся к нам за помощью, стал Александр Панов. Его дом, выгоревший дотла, стоял по адресу: Октябрьская, 66. Его семье требуется предметы первой необходимости и деньги.

Что касается второй пострадавшей семьи, то это супруги Борисовы. Виктор Васильевич и его жена – пенсионеры, и им больше всего необходима любая одежда. По словам хозяина дома, у них сгорело буквально все. И, безусловно, самой универсальной помощью той и другой семье будут деньги.

Предметы первой необходимости у обеих семей оказались разными. Ольге Кольбиной и ее семье, в первую очередь, необходима домашняя утварь, посуда, мебель. По ее словам, в одежде они не нуждаются. Семья некоторое время назад съехала из дома, поэтому их одежда осталась цела.

Все необходимые вещи и деньги можно передавать непосредственно пострадавшим или приносить в офис 413 портала Tagilcity.ru по адресу пр. Ленина, 67 (здание «Трест Тагилстрой») по будням с 9 до 18 часов. Телефон: 499-334.

С пострадавшими можно связаться по телефонам:

Виктор Васильевич 8-908-908-30-98

Александр Андреевич 8-922-125-17-17

Ольга Николаевна 8-912-226-46-41

Помните, что люди нуждаются в срочной помощи. Акция будет проходить всего несколько дней, до следующего понедельника 30 января.