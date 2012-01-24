Тагильские металлурги тоже за «другого» Путина

В инициативную группу вошли электромонтер Артем Галкин, начальникучастка конвертерного цеха Алексей Котляров, ветеран предприятияАнатолий Морозов и другие.

На встрече с А.Кушнаревым рабочие заявили, что, несмотря на все недочетыдействующей власти, в стране сохраняется стабильная ситуация и вомногом это заслуга премьер-министра В.Путина, решившего баллотироватьсяна пост президента РФ.

Я думаю, мы сами разберемся, кого выбирать президентом. Мы ведь тожеимеем право на свое мнение. Не надо стесняться разговаривать с народом.Да, проходят разные митинги, люди говорят о том, что их беспокоит, деловласти их выслушать. Лично мне кажется, что если Путина выберутпрезидентом, а я уверен, что все-таки выберут, мы с вами увидим немножкодругого Путина поделился мыслями вслух председатель профкомакоксохимпроизводства НТМК Евгений Козлов.

Профлидер, которогоинициативная группа и выбрала позже председателем рабочего комитета,считает, что «другой» Путин больше должен заниматься государственнымиделами, а не тратить время на решение вопросов местного значения.Местными вопросами должны в первую очередь заниматься областные игородские власти, уверен Е. Козлов, хотя не исключает, что и президентможет свое веское слово сказать и власть употребить самым должнымобразом.

В планах активистов НТМК - тесное сотрудничество с представителямидругих предприятий города. Вполне возможно, вскоре такой же рабкомпоявится и на Высокогорском ГОКе, а что касается контактов с УВЗ, то ещедо начала формирования инициативной группы трое уралвагонзаводцев ужеуспели повстречаться с рабочими комбината и попросили подержать ихдвижение в поддержку Путина, сообщил нашему корреспонденту Е.Козлов.

Не возражает против рабочего движения и руководство комбината. Но,уточнил Алексей Кушнарев, лично он не будет оказывать на всепроисходящее никакого административного давления. Люди вправе приниматьрешение сами.