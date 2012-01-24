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Выставка Нижнетагильского музея изобразительных искусств вошла в шестерку лучших музейных проектов России
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Выставка Нижнетагильского музея изобразительных искусств вошла в шестерку лучших музейных проектов России

24 января 2012, 19:12ОбществоВалерия Лошкарева
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