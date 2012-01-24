Выставка Нижнетагильского музея изобразительных искусств вошла в шестерку лучших музейных проектов России

Отбор был произведен жюри Всероссийского конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире», который в этом году уже в девятый раз будет проводиться Благотворительным фондом Владимира Потанина и Министерством культуры Российской Федерации при управлении Ассоциации менеджеров культуры. Целью конкурса является поддержка самых инновационных музейных проектов и самых творческих и инициативных специалистов. Конкурс проводится для того, чтобы сделать музей более интересным для общественности.

Победителями становятся проекты, успешно сочетающие инновационный подход, значимость для региона и реалистичность воплощения рассказывают организаторы конкурса на официальном сайте.

Основной экспозиции «Солдаты - Soldiers - Soldaten» стала фотовыставка портретов солдат из семейных архивов и личных коллекций граждан стран-участниц II Мировой войны. Зрители выставки могли увидеть на ней портреты русских солдат, немцев, англичан, французов, американских военных и итальянцев. «Доминантой» коллекции стали двойные фотопортреты участников войны, сделанные в начале и в конце военных действий. Помимо портретов экспонатами выставки стали графические произведения и копии личных и государственных документов.

По словам одного из создателей выставки, заместителя директора по науке Нижнетагильского музея изобразительных искусств Елены Ильиной,выставка «Солдаты» была временной, и срок ее действия закончен. Но сейчас творческая группа музея – координаторы проекта Лариса Смирных и Елена Ильина, дизайнер Михаил Подольский и автор идеи Владимир Кулак, работают над тем, чтобы сделать еемобильной. Превращение выставки в сетевую было задумано сразу, сегодня пришло время воплощать идею на другом уровне.На сегодняшний день уже есть заявки на представление этой выставки в ряде других населенных пунктов, среди которых города Казань, Волгоград, Петрозаводск, а также поселки Арамашево, Верхняя Синячиха.

Интересно, что экспозиция была реализована на деньги гранта, который проект выставки получил от Фонда Потанина в рамках конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» в 2010 году.

Сумма гранта составила 700 тысяч рублей. Все эти деньги были потрачены на реализацию одной выставки, начиная от финансирования научных исследований, и заканчивая покупкой интерактивных экранов, стендов и всего прочего. Создатели проекта отчитались «за каждый забитый гвоздь», отчетность по выданному гранту производилась строжайшая рассказывает Елена Ильина.

Как отмечают создатели выставки, это была первая победа тагильского художественного музея на престижном всероссийском грантовом конкурсе «Меняющийся музей в меняющемся мире». Старт стал очень успешным. Уже в следующем 2011 году музей второй раз стал победителем конкурса, выиграв грант на реализацию проекта «Исконный свет Салафиила. Светоживопись в творчестве Павла Голубятникова – ученика К.С. Петрова-Водкина», реализация которого намечена на осень 2012 года.

Еще одной победой музея стало включение исследования по известной картине «Святое семейство», котораяприписывается кисти Рафаэля Санти, в юбилейное издание конкурса «Первая публикация» Благотворительного фонда В. Потанина. Кстати, сама Елена Ильина является координатором конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире» по Уральскому Федеральному округу, и представителем Ассоциации менеджеров культуры на Урале.