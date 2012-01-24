Выставка Сергея Костылева открылась в музее-заповеднике

На выставке «Демидовский край», посвященной 290-летию Нижнего Тагила,представлено более двадцати живописных работ С.А. Костылева, которые вполной мере отражают талант и творческое кредо художника, насыщены тойособенной «поэтической созерцательностью», которую отмечал в егопроизведениях старший научный сотрудник Государственного Русского музея(г. Санкт-Петербург), член-корреспондент Петровской академии наук иискусств С. Левандовский, сообщает отдел информации Нижнетагильскогомузея-заповедника.

Имя Сергея Костылева хорошо знакомо ценителям живописи. Ежегодно егоработы экспонируются не менее чем на десяти выставках в различныхрегионах и города России, а также ближнего зарубежья. Сергей Костылев -постоянный участник Международных Всероссийских, региональных иобластных вернисажей.

С 1991 года художник преподает на художественно-графическом факультетеНижнетагильской государственной социально-педагогической академии, с1995 года состоит в Союзе художников России. В этом же году иморганизовано объединение молодых художников-реалистов «Тринадцать».