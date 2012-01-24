Yamaha SR400 образца 2012 модельного года

Тем не менее, несмотря на относительную популярность в Японии, в большинстве европейских стран эта машинка остается практически неизвестной. Оно и неудивительно – раз официально не поставляется.

Этот мотоцикл ведет свою историю еще с конца 1970-х годов, когда он был выпущен на основе ряда гоночных моделей. В последнее время он выпускается с простым и неприхотливым двигателем объемом 26 л.с.

Цена аппарата на японском рынке в пересчете на евро – 5 780 евро.