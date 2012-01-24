Yamaha SR400 образца 2012 модельного года
24 января 2012, 06:26ОбществоРОман БОТов
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Японская Yamaha Motor представила свой классический мотоцикл Yamaha SR400 образца 2012 модельного года. В целом, байк особо не изменился по сравнению с предыдущим модельным годом, разве что добавились в гамму несколько новых цветовых решений.
Тем не менее, несмотря на относительную популярность в Японии, в большинстве европейских стран эта машинка остается практически неизвестной. Оно и неудивительно – раз официально не поставляется.
Этот мотоцикл ведет свою историю еще с конца 1970-х годов, когда он был выпущен на основе ряда гоночных моделей. В последнее время он выпускается с простым и неприхотливым двигателем объемом 26 л.с.
Цена аппарата на японском рынке в пересчете на евро – 5 780 евро.
К сожалению, аппарат официально поставляется только для непосредственно японского рынка.
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