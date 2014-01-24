Госпиталь инновационных технологий в Нижнем Тагиле – новый шаг в здравоохранении региона (ФОТО)

Несмотря на то, что несколько раз сроки сдачи объекта переносились, сейчас можно говорить о нескольких месяцах до открытия центра. Степень готовности настолько высока, что в некоторых кабинетах уже стоят высококлассные хирурги, которые будут оперировать жителей Нижнего Тагила и региона. Сильная сторона этого центра именно в реабилитации пациентов, поскольку степень выздоровления зависит от операции лишь на 50%, всё остальное – обязательное нахождение в комфортных условиях.

Вчера в Нижний Тагил с рабочим визитом приехали депутаты Законодательного Собрания Свердловской области. Кстати, до своего приезда в Нижний Тагил, в Екатеринбурге они встретились с Главой Нижнего Тагила Сергеем Носовым. Там они обсудили вопросы не только развития муниципалитета, но и становления региональной системы здравоохранения. Среди гостей – Погудин Вячеслав Викторович, Артюх Евгений Петрович, Гришпун Ефим Моисеевич, Носков Денис Анатольевич, а также Бабушкина Людмила Валентиновна, председатель Законодательного Собрания Свердловской области.

Журналист TagilCity.ru также побывал в Госпитале инновационных технологий. Современность и передовые технологии, а также эстетическая сторона действительно потрясают. И это большая гордость для Нижнего Тагила иметь такой центр, ведь по всей стране их можно пересчитать по пальцам. Генеральный директор ООО «Госпиталь ВИТ» Тетюхин Владислав Валентинович, инициатор проекта, рассказал о том, какие области медицины будут здесь применяться.

Доминирующее направление – ортопедия и вертебралогия. Профилактика, консервативное лечение, эндопротезирование, остелосинтез опорно-двигательного аппарата с применением титановых имплантатов – более 5100 операций в год. Профильное направление – патология органов малого таза. Здесь и гинекология, колопроктология, урология. Планируется более 3600 операций в год. Еще несколько профильных направлений – сердечно-сосудистая система, стоматология (с использование титановых имплантатов). Медицинская помощь на уровне диагностики и амбулаторного лечения – офтальмология, иммунология, эндокринология. На уровне диагностики – маммология. Вообще диагностический комплекс представлен отделениями функциональной, лабораторной и лучевой диагностики. В частности здесь находится лаборатория для полной аналитики крови и тканей, оборудование для МРТ, КТ, маммографии, гастро-, кольпо-, эндоскопии.

Гости госпиталя получили возможность лично пообщаться не только с самим инициатором, но своими глазами увидеть степень готовности объектов.

Вячеслав Погудин поделился с журналистами своим мнением о Госпитале:

Впечатление, прежде всего, основано на моей профессиональной деятельности – хирурга. Условия, созданные здесь для пациентов и докторов, просто потрясают. Отличные возможности не только для диагностики и лечения, но и для реабилитации. Молодому коллективу, который будет здесь сформирован, я по-хорошему завидую, как врач и как хирург. Все это сулит хорошие перспективы и для пациентов. Доступность лечения – очень важный вопрос. Здесь удачное сочетание частного и государственного партнерства, потому что интересы государства в данном случае совпали с интересами бизнеса, частного инвестора, для того, чтобы любому человеку оказать в трудной ситуации высококвалифицированную помощь. Это хороший проект, тем более что таких примеров в сфере здравоохранения в России пока не так много. В данном случае, участие областного бюджета и государственного предполагает, что по определенному отработанному механизму, участия государственной программы по предоставлению медицинской помощи. Она предполагает, что госпиталь может предоставлять свои возможности в лечении, получая возмещение этих затрат из бюджета. Все это будет отработано, для того, чтобы госпиталь был доступен всем. Не будем скрывать, виды операций, материалы, уровень оказания помощи – всё это достаточно дорогостоящее. Поэтому требует обязательного государственного участия. Благодаря этому центру уральцам можно будет оказывать высококвалифицированную медицинскую помощь не где-нибудь за границей, а прямо здесь. Я горжусь, что у нас будет такой центр в Нижнем Тагиле.

Председатель Законодательного Собрания Бабушкина Людмила Валентиновна также рассказала о своих впечатлениях о Центре:

В свое время мы поддержали это проект, и сейчас каждый может убедиться в его необходимости. Уникальное оборудование, уникальные операционные и услуги, оказываемые населению. Даже в масштабе международном это очень хороший Центр. Сомнений нет, депутаты поддержат все решения, которые будут приняты в отношении этого проекта. Замечательно и то, что в госпиталь могут обращаться люди, как в поликлинику, в высококлассную. Уже нет необходимости ехать в Екатеринбург или в другие города.

Для дальнейшей реализации проекта предусмотрены дополнительные очереди для финансирования. В планах воздвижение целого комплекса для реабилитации и многое другое. А вот жилье, апартаменты для пациентов, гостей и персонала уже готовы. Кстати, приезжие врачи будут жить и работать в медицинском центре. Некоторые уже вселились в свои квартиры.

Настоящий прорыв в здравоохранении как Нижнего Тагила, так и региона в целом. Уральский клинический лечебно-реабилитационный центр уже в этом году откроет свои двери для пациентов, причем можно говорить о его доступности. Совмещение «умных» технологий, новейшего оборудования, высококвалифицированных врачей и эстетики по полному праву позволяет сравнивать Госпиталь инновационных технологий в Нижнем Тагиле с зарубежными достижениями современной медицины.