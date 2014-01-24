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Госпиталь инновационных технологий в Нижнем Тагиле – новый шаг в здравоохранении региона (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Госпиталь инновационных технологий в Нижнем Тагиле – новый шаг в здравоохранении региона (ФОТО)

24 января 2014, 12:10Обществоadmin3
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