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На частные – нет денег, а в государственных – очередь. Детские сады Нижнего Тагила - дилемма родителей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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На частные – нет денег, а в государственных – очередь. Детские сады Нижнего Тагила - дилемма родителей

24 января 2014, 17:35Общество
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