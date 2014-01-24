На частные – нет денег, а в государственных – очередь. Детские сады Нижнего Тагила - дилемма родителей

Так, чаще выбор в семье встает между частным и государственным садиком. Надо сказать, что каждая из структур имеет, конечно, плюсы, и минусы. Поэтому TagilCity.ru лично побеседовал с представителями государственных и коммерческих садиков, чтобы понять, почему же мнение в обществе насчет них очень рознится.

Однако, прежде всего, обратимся к результатам опроса на TagilCity.ru на тему: «Я отдам (отдал) своего ребенка в…». Большинство проголосовавших тагильчан (70,9%) выбрали вариант «… государственный садик. Не можем позволить иной». 15,4% - «… частный садик, даже если дорого! Доверяю». Кроме того пользователи сами предложили вариант «Доверяю гос. садику», пользователи предложили его самостоятельно, а пользователь с ником Анюта даже заявила:

Мы все воспитывались в гос. садиках и никто от этого не страдал, выросли нормальными людьми. Сейчас же из детей гениев делают, зачем? детям нужно детство!!! В этих частных садиках только деньги дерут, да детей мучают своей учебой.

Естественно мы обратились к представителям детских садов Нижнего Тагила. С нами побеседовали: директор МАДОУ «Радость» Городилова Елена Геннадьевна, заведующая детского садика комбинированного вида №85 Марина Владимировна, директор частного садика «Апельсинка» Екатерина Александровна и руководитель частного садика «Росток» Анастасия Воронова.

В чем главный плюс посещения государственного садика?

Елена Геннадьевна: Мне сложно ответить на этот вопрос, потому что я не знаю, чем отличается государственное образовательное учреждение от негосударственного. В свое время,будучи подразделением комбината, мы тоже имели организационно-правовую форму «негосударственное образовательное учреждение» и поверьте мне, наша деятельность мало отличалась от того, чем занимаемся мы сейчас. Тот же режим пребывания детей, та же образовательная программа.

Наверное, в большей степени отличия зависят от того, как проявляет себя руководитель, насколько он видит миссию образовательного учреждения.

Марина Владимировна: Здесь главное, что в государственном детском садике действуют основные официальные государственные законы и охрана детства. Они контролируются какими-то надзорными органами больше, чем частные.

А в чем преимущество посещения частного?

Анастасия: Главное отличие в индивидуальном подходе. Например, индивидуальное меню. Если у ребенка аллергия, то мы исключаем из его рациона эти продукты. В государственных садиках это делать проблематично. Мы играем с детьми, готовим их к бюджетному детскому садику. В питании у нас используются более качественные продукты, а это значит - меньше отравлений, аллергии.

Причины перевода ребенка их государственного в частный садик. И наоборот

Марина Владимировна: Конечно, причины могут быть разными. В государственных садиках меньше оплата, то есть и поддерживается государством, и компенсации возвращаются, и фиксированная оплата. В частные детские садики идут, когда мест в государственных не хватает. Кроме того, родители уверены, что в частных садиках, где меньшая наполняемость, ребенку будет уделяться больше внимания.

Екатерина Александровна: У нас ясли, поэтому могу сказать только то, что к нам часто приходят детки, которые не могут попасть в государственный детский садик. И те, у кого есть возможность, потом уходят в государственный. Многие говорят, что если бы не сумма, которую надо платить ежемесячно, с удовольствием бы остались у нас.

В государственные садики не особо стремятся, потому что знают, что там не будет такого ухода. В государственных садиках больше группы. Сам персонал, несмотря на повышение зарплаты, не стимулирован. В нашем садике, в отличии от государственного, единственное условия для принятия – чтобы ребенок мог ходить, уверенно. В муниципальных, я знаю, требуют, чтобы ребенок сам ел, самостоятельно на горшок ходил. Мы этому обучаем.

Как в большой группе вести себя с конфликтным ребенком? Как с «малоежкой»? Уделяется ли ребенку достаточно внимания?

Марина Владимировна: Проводится индивидуальная работа все равно. Да, она ведется и в государственных садах. Есть и психологи, и иные специалисты, которые обязаны вести индивидуальную работу с такими детьми.

Отличия частного садика от негосударственного

Елена Геннадьевна: Опять же, на своем примере, примере комбината, не могу сказать, что я вижу эти различия.

Екатерина Александровна: Более мягкий подход, индивидуальный к каждому ребенку и клиенту. Здесь учитывается и количество детей, и взгляды самих работников.

Люди платят деньги, поэтому они хотят увидеть результат. Частный садик может подстроиться под каждого ребенка. Дать более профессиональные знания.

Проблемы государственных садиков:

Елена Геннадьевна: Конечно, это вопрос финансирования, которое на сегодняшний день имеет жесткую градацию в рамках принятого закона об образовании. За родителями остается оплата, связанная с уходом и присмотром за детьми, за органами местного самоуправления – все, что связано с фондом оплаты труда обслуживающего персонала, на области – все, что связано с заработной платой педагогических работников.

Екатерина Александровна: Государственные садики, каких специалистов имеют, такими и пользуются. Есть и такие, где нет никаких специалистов (рисование, музыка и т.д.), так что никакой подготовки, кроме основной программы нет, только усредненный подход ко всем деткам, нет индивидуального. Там могут посоветовать, куда можно отдать ребенка, но индивидуально они не занимаются. Хотя я знаю, что в садике МАДОУ «Радость», бывший садик комбината, имеет хорошую площадку для воспитания детей. Но многие не могут похвастаться разнообразием.

Каким детям и где лучше обучаться? Куда отправить активного и как быть со скромным малышом?

Елена Геннадьевна: Наверное, это зависит от того, что родитель на перспективу хочет получить «на выходе». Потому что согласно федеральным государственным стандартам, задача детского учреждения – это подготовить ребенка к обучению на следующей ступени.

Либо в садике помогают как можно быстрее раскрыть личностные качества ребенка, либо составить план, чтобы результаты ребенка были выше по отношению к нему самому. Наверное, здесь зависит всё от желания и видения родителей.

Анастасия: Я бы сказала, что детям до трех лет лучше ходить в частные детские сады. Потому что в этом возрасте деткам нужно это внимание и любовь, а их могут дать в небольших группах. Лучше ходить к таким людям в этом возрасте, а потом уже можно и по дошкольным программам.

Екатерина Александровна: Я к этому подхожу немного по-другому. Педагог как специалист, должен найти подход к любому ребенку, к любому родителю. Люди все разные, многие не понимают, что им объясняют насчет их ребенка. Мы должны найти подход к любому клиенту.

Проблемы частных садиков:

Анастасия: Есть проблема санэпидемстанцией, ведь наши размеры не совсем совпадают с СанПиНами. Есть проблемы с тем, что вроде бы государство оказывает помощь, выделяет субсидии частным садикам, но в то же время этой помощи нет, ставятся жесткие условия, под которые мы не попадаем.

Екатерина Александровна: В отношении нас сейчас государство не может отрегулировать законодательство. Закон об образовании в силу вступил, переделали СанПины, но далеко не все идеально. То же самое можно сказать с точки зрения пожарной безопасности. Мы – нечто новое для нашего государства, так что законодательная база пока нарабатывается, меняясь год от года. Кроме того, идут разговоры о субсидиях. Президент сейчас дал определенный зеленый свет на льготную аренду для частных садиков. Что ни говори – для нашей сферы помещение имеет очень большое значение. Одно дело – заявил президент, но не у всех муниципалитетов есть такая возможность. И по поводу субсидий до сих пор ничего не урегулировали.

Получается, что у нас происходит борьба за платежеспособного клиента. Не каждый сможет оплачивать наши услуги, поэтому мы теряем некоторых клиентов, ведь субсидий попросту нет. Они бы от нас не ушли в государственный. Все остальные проблемы – рабочие, есть и у государственных садиков. Подбор, обучение кадров. Многие хотят иметь профессионалов у себя, с дипломами, в частных садиках плохого сотрудника держать не будут. Однако качество услуг у многих государственных садиков оставляет желать лучшего. Я считаю, что нет моментов, с которыми бы нельзя было справиться.

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что главным названным плюсом частных садиков является индивидуальный подход не только к ребенку, но и к его родителям. К тому же специалисты дают понять, что в государственных садиках церемониться никто не будет. Хотя профессионализм специалистов из государственных садиков никто не ставит под сомнение – он нарабатывается годами, через садики проходит много людей, что позволяет набираться опыта с детьми и с их родителями. Садики, которые воспитали большую часть России, сейчас обвиняют в отсутствии должного внимания к детям, однако каждый тагильчанин, наверное, сможет сказать, что время, проведенное в детском саду, повлияло на него только с лучшей стороны. Есть у этих видов детских учреждений две проблемы: у муниципальных – большая наполняемость и нехватка места, а в частных – места хватает, но денег на содержание детей у многих родителей нет.

Похоже, в ближайшее время положение среди государственных учреждений не изменится, а значит частный детский сад будет лучшим решением для занятых родителей. Тем более, что отношение к ребенку в нём наверняка лучше, чем в бюджетном, а значит, ребенок будет более подготовленным к переходу в школу.