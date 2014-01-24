Самый вкусный фотоконкурс на TagilCity.ru: успевайте голосовать и участвовать!

Именно поэтому на городском портале TagilCity.ru проводится приятный сладкий фотоконкурс «Сладкая зима», спонсором которого стала уже известная многим кондитерская «Маруся». Уже более 60 участников опубликовали свои фотографии, излучающие счастье, вкус, наслаждение и довольство! Кстати, к ним еще не поздно присоединиться, ведь фотоконкурс завершится только в воскресенье.

Мы ежедневно проверяем голоса на количество накруток, чтобы конкурс проводился максимально честно. Также спешим вам напомнить о призах, которые должны разогреть ваш интерес еще больше:

1 место - сертификат на авторский большой торт

2 место - 1 кг настоящего бельгийского шоколада

номинация «Самое тагильское фото»,

номинация «Самое-самое фото» и

номинация «Самое няшное фото»

А победители в номинациях, победителей которых будет выбирать сам спонсор, кстати, получат по набору шоколадных конфет ручной работы от кондитерского дома «Маруся». Поэтому активизируйтесь как можно скорее и привлекайте своих друзей на участие в это чудесном фотоконкурсе!