Удаленные торги. Удобно, эффективно и недорого

Производство хороших и товаров, или предоставление качественных услуг далеко не всегда являются залогом стабильного и надежного бизнеса. Вам, наверное, не раз приходилось сталкиваться с ситуацией, когда продукция, имеющая высокие технические показатели, отменное качество и доступную цену, продается намного хуже, чем аналогичный ей товар другого производителя, который по всем показателям ей уступает. Дело в том что одним из ключевых факторов успешного бизнеса является правильное ведение торговли. Маркетинг представляет собой довольно сложную науку, над которой работают тысячи специалистов. Этот раздел бизнеса является достаточно трудоемким и требующим значительных затрат.

Однако сегодня существует уникальная возможность воспользоваться уже готовым инструментом для ведения вашего бизнеса. Этим средством является электронная торговая площадка СтройТорги, предназначенная для строительных компаний. При помощи этого виртуального механизма вы получаете отличную возможность осуществлять сделки купли и продажи удаленным способом, то есть при помощи интернета.

Как работает ЭТП СтройТорги?

Схема работы этого ресурса достаточно проста. Вам понадобится обычный доступ к сети интернет с любого устройства, так как данное программное обеспечение не требует установки на компьютер. Все подсчеты и операции проводятся на сервере площадки. Каждый новый пользователь должен зарегистрировать на сайте свою компанию. Автоматически вся предоставленная информация вносится в каталог и становится доступной каждому пользователю. Таким образом, в ваших интересах указать как можно больше подробностей о деятельности своей компании, чтобы быстрее найти потенциальных партнеров или клиентов.

После регистрации вы получаете возможность не только принимать участие в аукционах, но также создавать торги самостоятельно. По своей сути электронные аукционы бывают двух видов:

открытые, в которых автоматически принимают участие все зарегистрированные на площадке компании,

закрытые, для которых продавец сам выбирает участников.

Преимущество открытых торгов заключается в том, что вы имеете возможность получить партнеров на перспективу. Это значит, что даже те компании, которые на сегодняшний день не заинтересованы в вашем товаре или услугах, вполне вероятно обратятся к вам в будущем. Польза торгов закрытого типа состоит в максимальной экономии времени на их проведение, так как участвовать в них будут только заинтересованные лица. Вся процедура аукциона проводится строго конфиденциально, а главное, что вы делаете минимальные затраты для их организации.

Дополнительные выгоды электронной площадки СтройТорги

Помимо перечисленных преимуществ, которые дает электронная площадка каждому своему пользователю, существуют и другие выгодные условия ее работы. К ним можно отнести такие, как: