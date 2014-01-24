В Нижнем Тагиле компании не допустят к тендерам без полных данных о трудовых мигрантах

Нам не обойтись без трудовых мигрантов. Их труд задействован везде, в том числе и при строительстве крупных объектов. Таких в Нижнем Тагиле несколько, - отметил Носов. - Компании, которые задействовали труд мигрантов, участвуют в их реализации. Однако областное УФМС не давало спокойно работать подрядчикам - оно систематически организовывало проверки среди трудовых мигрантов. При этом знали, что документы у них в порядке. В результате строительство объектов простаивало, в среде мигрантов наблюдалась нервозность, возникала угроза межнациональных конфликтов.

По словам Носова, во избежание повторения ситуации в этом году компании не будут допускаться до участия в конкурсе, пока не предоставят полную и достоверную информацию о трудовых мигрантах. «Эти данные в открытом доступе будут размещены на сайте. Любой надзорный орган сможет с ними ознакомиться», - сказал он.