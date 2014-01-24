В Нижнем Тагиле компании не допустят к тендерам без полных данных о трудовых мигрантах
Для профилактики межнациональных конфликтов с этого года администрация Нижнего Тагила Свердловской области не будет допускать к участию в тендерах компании без предоставления полных данных о трудовых мигрантах. Об этом заявил мэр Нижнего Тагила Сергей Носов на заседании совета при полномочном представителе президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО).
Нам не обойтись без трудовых мигрантов. Их труд задействован везде, в том числе и при строительстве крупных объектов. Таких в Нижнем Тагиле несколько, - отметил Носов. - Компании, которые задействовали труд мигрантов, участвуют в их реализации. Однако областное УФМС не давало спокойно работать подрядчикам - оно систематически организовывало проверки среди трудовых мигрантов. При этом знали, что документы у них в порядке. В результате строительство объектов простаивало, в среде мигрантов наблюдалась нервозность, возникала угроза межнациональных конфликтов.
По словам Носова, во избежание повторения ситуации в этом году компании не будут допускаться до участия в конкурсе, пока не предоставят полную и достоверную информацию о трудовых мигрантах. «Эти данные в открытом доступе будут размещены на сайте. Любой надзорный орган сможет с ними ознакомиться», - сказал он.
По мнению мэра, в разжигании межнациональных конфликтов повинны и интернет-издания. «В прошлом году в городе произошла драка между школьниками разных национальностей. Видео попало в интернет. Электронные СМИ долгое время пытались накалить межнациональную обстановку в Нижнем Тагиле своими публикациями, опираясь на этот факт», - отметил Носов.