В Нижнем Тагиле не только морозы, но и смог - предупреждение от экстренных служб
24 января 2014, 14:10Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
По сообщению Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях.
С 20 часов 24 января до 20 часов 26 января сохраняются условия погоды, способствующие накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе.
Предупреждение направлено на предприятия города с целью снижения воздействия на окружающую среду.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей