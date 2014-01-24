В Нижнем Тагиле проверяют мусульманскую общину: часть людей увозят, а местные жители не скрывают радости (ФОТО)

Как рассказывают очевидцы, во дворе стоят КАМАЗы, в которые заводят мусульман, помимо этого, оцеплена территория вокруг здания. Однако все происходит довольно мирно – никто не вырывается, руки никому не заламывают, а часть людей просто отпускают.

Публикация фото с места операции появились в паблике «Типичный Тагильчанин», где пользователи сразу отметили это позитивными комментариями. С их слов, по пятницам и на мусульманские праздники двор буквально наполняется маршрутками. Известно, пятница для мусульман - особый день, когда обязательно совершается обряд молитвы для искупления грехов. Неудивительно, что люди приезжают к святому для них месту – общине.

Кстати, мусульманский центр работает в Нижнем Тагиле с июля 1998 года, когда с участием муфтия С. С. Сайдулина прошло торжественное открытие в помещении бывшего детского сада, переданного городской администрацией мусульманской общине в бессрочное пользование. Тогда здание садика спокойно отдали, потому что был резкий спад рождаемости. А со временем на втором этаже здания открыли что-то вроде школы, где мусульманских детей обучали начальной арабской грамматике, истокам веры, шариату, проводилось чтение Корана. По официальным данным в 2010 году там жили 14 человек.

Не исключена вероятность, что сегодня, как раз в пятницу, была проведена массовая проверка документов этих граждан, а тех, кто не смог предъявить данные прописки, видимо, увезли до выяснения обстоятельств. Вот что рассказал TagilCity.ru тагильчанин Егор Кореннов:

Каждую пятницу примерно с 11:00 - 12:00 собираются все там потихоньку. Маршруток море просто. И также личностей нерусских национальностей. Сегодня я шел со школы, опять думая о маршрутках, но увидел полицию и ОМОН. Мне кажется, нелегалов выискивают. Проверяют прописку каждого. Кого-то отпускают. Кого-то в КАМАЗ.

К сожалению, официальной информации пока получить не удалось. Известно только, что эта инициатива не следственного комитета, скорее всего, проверку ведет прокуратура.