Производства в местах лишения свободы Свердловской области за прошлый год заработали более миллиарда рублей
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) Свердловской области рассказала об итогах 2015 года.
Пресс-служба областного отделения ФСИН рассказала журналистам «Комсомольской правды» о том, что за прошедший год производства в местах лишения свободы заработали 1 миллиард 213 тысяч рублей.
Примечательно, что по сравнению с 2014 годам в два раза увеличились доходы от заказов областных и федеральных властей.
Значительная часть доходных производств ФСИН Свердловской области сконцентрирована в Нижнем Тагиле. Образцовой в плане самоокупаемости является ИК-12, где налажено производство по обработке металла, а сейфы с аэрографией становятся предметами выставок.
Пользуются спросом изделия для туризма, производимые в ИК-6, а ИК-13 прошлым летом с гордостью сообщало о запуске цеха по производству утеплителя.
Всего, по информации областной пресс-службы ФСИН, на оплачиваемых работах заняты 4171 заключённых.
© Эрик Х., TagilCity.ru