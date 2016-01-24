Производства в местах лишения свободы Свердловской области за прошлый год заработали более миллиарда рублей

Пресс-служба областного отделения ФСИН рассказала журналистам «Комсомольской правды» о том, что за прошедший год производства в местах лишения свободы заработали 1 миллиард 213 тысяч рублей.

Примечательно, что по сравнению с 2014 годам в два раза увеличились доходы от заказов областных и федеральных властей.

Значительная часть доходных производств ФСИН Свердловской области сконцентрирована в Нижнем Тагиле. Образцовой в плане самоокупаемости является ИК-12, где налажено производство по обработке металла, а сейфы с аэрографией становятся предметами выставок.

Всего, по информации областной пресс-службы ФСИН, на оплачиваемых работах заняты 4171 заключённых.