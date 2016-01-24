«Роскосмос» потратит свыше 2 млрд рублей на исследования для безопасности полетов на Луну

Госкорпорация "Роскосмос" потратит 2,3 млрд рублей на исследования в рамках проекта "Пастораль", чтобы обеспечить безопасное пребывание и работу космонавтов на окололунной орбите и на поверхности Луны. Об этом говорится в проекте Федеральной космической программы (ФКП) на 2016-2025 годы, подготовленном Роскосмосом.

В старом проекте ФКП, бюджет которой составлял 2 трлн рублей, на эти цели предполагалось потратить 2,19 млрд рублей. В этом году на этот проект планируется израсходовать 169,4 млн рублей из бюджета программы.

Согласно документу, "Роскосмос" в 2016-2025 годах должен разработать предложения, рекомендации, "требования по перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающих надежную реализацию пилотируемых программ, в том числе полетов к Луне, работе космонавтов на лунной орбите и поверхности Луны с учетом решения существующих медико-биологических проблем".