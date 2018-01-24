240 литров нелегального пива изъяты в магазине под Нижним Тагилом

24 января была пресечена незаконная торговля алкоголем, проводимая в одном из магазинов посёлка Уралец под Нижним Тагилом.

Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии изъяли в магазине 240 литров пива, на торговлю которым у хозяина не было разрешения.

По итогам проверки правоохранительными органами по факту торговли алкоголем будет вынесено процессуальное решение, сообщают «Все новости».