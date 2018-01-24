240 литров нелегального пива изъяты в магазине под Нижним Тагилом
24 января, 23:00Общество
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Хозяин магазина в посёлке Уралец под Нижним Тагилом, не имея разрешения, торговал алкоголем. Незаконную деятельность пресекли полицейские.
24 января была пресечена незаконная торговля алкоголем, проводимая в одном из магазинов посёлка Уралец под Нижним Тагилом.
Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии изъяли в магазине 240 литров пива, на торговлю которым у хозяина не было разрешения.
По итогам проверки правоохранительными органами по факту торговли алкоголем будет вынесено процессуальное решение, сообщают «Все новости».
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