Дошкольники Екатеринбурга останутся без детского сада из-за ЧМ-2018
24 января, 16:25Общество
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Дети из детского сада № 562 «Сказка» по улице Крылова в Екатеринбурге останутся дома во время проведения Чемпионата Мира по футболу. Район, где расположен Центральный стадион, будет перекрыт.
Сюжеты: Екатеринбург
По сообщению экс-депутата Законодательного собрания Свердловской области Евгения Артюха, информация o закрытии дошкольного учреждения с 15 по 27 июня была предоставлена его работниками. Все четыре дня проведения футбольных матчей в Верх-Исетском районе Екатеринбурга будет действовать ограничительный период на движение транспорта, как сообщает URA.RU.
Мэрия Екатеринбурга еще не издавала распоряжение o приостановке работы и рассматривает возможность распределения детей по другим учреждениям на этот период. А жители соседних многоэтажек обеспокоены вопросом: как им добираться после работы домой во время проведения ЧМ-2018.
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