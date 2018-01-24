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Дошкольники Екатеринбурга останутся без детского сада из-за ЧМ-2018
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Дошкольники Екатеринбурга останутся без детского сада из-за ЧМ-2018

24 января, 16:25Общество
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