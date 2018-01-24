Дошкольники Екатеринбурга останутся без детского сада из-за ЧМ-2018

По сообщению экс-депутата Законодательного собрания Свердловской области Евгения Артюха, информация o закрытии дошкольного учреждения с 15 по 27 июня была предоставлена его работниками. Все четыре дня проведения футбольных матчей в Верх-Исетском районе Екатеринбурга будет действовать ограничительный период на движение транспорта, как сообщает URA.RU .

Мэрия Екатеринбурга еще не издавала распоряжение o приостановке работы и рассматривает возможность распределения детей по другим учреждениям на этот период. А жители соседних многоэтажек обеспокоены вопросом: как им добираться после работы домой во время проведения ЧМ-2018.