Экс-директор МФЦ из Екатеринбурга обвиняется в причинении ущерба на 4,3 млн рублей
В один из районных судов Екатеринбурга накануне были направлены материалы уголовного дела, возбужденного в отношении экс-директора МФЦ. Мужчину обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями.
Следователи установили, что в 2015 году обвиняемый, будучи директором МФЦ, принял работы и акты о приемке работ, а также документы о стоимости проведенных мероприятий. При этом он знал, что подрядчик осуществил монтаж оборудования, часть из которого не соответствовала техзаданию и стоила на порядок меньше, чем было предусмотрено в смете.
По результатам расследования стало ясно, что документы содержали недостоверные сведения: якобы в филиалах учреждения смонтировано внесенное в документацию оборудование. Оплата, конечно, по итогам работ была произведена в полном объеме. Материальный ущерб заказчику, который причинил обвиняемый, составил свыше 4,3 миллионов рублей.
Оперативные мероприятия по выявлению противоправных действий проводились сотрудниками ФСБ. Для подкрепления доказательственной базы были опрошены десятки свидетелей, экспертов. Объем уголовного дела составил более 40 томов.
Сейчас дело находится в Октябрьском районном суде столицы Урала для рассмотрения по существу, рассказали в пресс-службе СК РФ по региону.
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