Экс-директор МФЦ из Екатеринбурга обвиняется в причинении ущерба на 4,3 млн рублей

Следователи установили, что в 2015 году обвиняемый, будучи директором МФЦ, принял работы и акты о приемке работ, а также документы о стоимости проведенных мероприятий. При этом он знал, что подрядчик осуществил монтаж оборудования, часть из которого не соответствовала техзаданию и стоила на порядок меньше, чем было предусмотрено в смете.