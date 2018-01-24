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ФСБ и УСБ полиции проверяют борцов с коррупцией в УМВД по Екатеринбургу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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ФСБ и УСБ полиции проверяют борцов с коррупцией в УМВД по Екатеринбургу

24 января, 06:05Общество
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