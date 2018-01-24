ФСБ и УСБ полиции проверяют борцов с коррупцией в УМВД по Екатеринбургу

23 января в отделе экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД РФ по городу Екатеринбургу началась проверка со стороны сотрудников ФСБ и представителей управления собственной безопасности ГУ МВД РФ. Znak.com сообщает о существовании двух версии, объясняющих происходящее.

По одной из них, проверка связана с делом начальника отделения следственной части УМВД России по Екатеринбургу Геннадия Львова. Он был задержан 22 января при попытке получения взятки в 1,5 млн. рублей. Взамен этих денег высокопоставленный полицейский обещал решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

По другой версии проверка носит плановый характер. Пресс-службы ведомств от комментариев относительно причин проверки и её связи с задержанием Геннадия Львова воздерживаются.