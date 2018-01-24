Рваный провод под напряжением свисает с крыши дома на ГГМ в Нижнем Тагиле (ФОТО)

Жильцы дома заметили свисающий с крыши дома электрический провод, который имеет повреждения. Жилец с 9 этажа дома сделал фотографии опасного кабеля.

Улица Захарова, д.3, 3 подъезд, фото с балкона девятого этажа. Я увидел сегодня и был шоке. Ждем разрыва и травм, видимо сообщил тагильчанин.

Тагильчанин Игорь рассказал, что жильцами дома был приглашен энергетик из управляющей компании «Комфорт-НТ» для диагностики и, по возможности, устранения опасности. Однако, по его словам, сотрудник УК пояснил, что свисающий рваный провод не имеет отношения к их компании.

У меня тесть работает в этой сфере. Он приглашал энергетика, видимо он знаком ему, тот сказал, что это не наше. А как не наше, если дом обслуживает их компания? Хотя бы выяснили и устранили. Но действий не было рассказал житель Нижнего Тагила.

В управляющей компании редакции TagilCity.ru пояснили, что никаких устных, либо письменных заявок от жильцов дома по адресу Захарова, 3 они не получали.

О том, что с крыши тянется аварийный кабель, заявлений у нас не было. Ко мне от диспетчера такая информация не поступала. Надо разбираться, кто за него отвечает. Это может быть и интернет, и телевидение. Вряд ли это силовой кабель. Компания-провайдер пусть сами устраняют эту неполадку сообщил энергетик из УК «Комфорт-НТ».

Диспетчер компании также сообщила, что заявления от граждан об опасном кабеле не поступали.

На вопрос корреспондента TagilCity.ru о полномочиях управляющей компании выявлять ответственного и сообщать об опасности владельцам сетей, в УК ответили:

Если мы выявляем, что имуществу дома действиями сторонних провайдеров наносится ущерб, то, естественно, мы принимаем меры пояснил энергетик.

В то время, пока организации выясняют между собой принадлежность аварийного кабеля, по сообщению жильцов дома, он продолжает развеваться по ветру.