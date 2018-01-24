Следователь арестован в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в 1,5 млн

Начальник следственного отдела УМВД по Екатеринбургу Геннадий Львов был задержан 22 января. Его подозревают в том, что он при участии посредника получил взятку в 1,5 млн рублей. По предварительной версии следователей, эти деньги мужчина получил от одного из предпринимателей за принятие решения по одному из уголовных дел.