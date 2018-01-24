Следователь арестован в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в 1,5 млн
В Екатеринбурге задержали начальника следственного отдела УМВД: мужчину подозревают в получении взятки в крупном размере. По решению суда мужчина на 2 месяца заключен под домашний арест.
Начальник следственного отдела УМВД по Екатеринбургу Геннадий Львов был задержан 22 января. Его подозревают в том, что он при участии посредника получил взятку в 1,5 млн рублей. По предварительной версии следователей, эти деньги мужчина получил от одного из предпринимателей за принятие решения по одному из уголовных дел.
По предварительным данным, посредником в передаче денежных средств мог быть сотрудник отдела полиции по противодействию коррупции. 23 января в этом отделе сотрудники ГУ МВД провели проверку.
Следственный комитет направил в суд ходатайство с просьбой арестовать подозреваемого. По решению Ленинского районного суда это требование было удовлетворено, и теперь начальник следственного отдела пробудет под домашним арестом до 21 марта, сообщают «Вечерние Ведомости».
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