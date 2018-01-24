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Следователь арестован в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в 1,5 млн
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Следователь арестован в Екатеринбурге по подозрению в получении взятки в 1,5 млн

24 января, 14:40Общество
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