Администрация Висима не разрешила жителям провести собрание по вопросам вывоза ТБО
Администрация Горноуральского городского округа не одобрила проведение собрания жителями поселка Висим по вопросам организации вывоза ТБО.
21 января жители поселка Висим под руководством местного жителя Сергея Иванова направили в администрацию населенного пункта на имя главы Ольги Субботиной уведомление о проведении публичного мероприятия 3 февраля на площади перед центральным клубом поселка.
Для участия в диалоге приглашаются: граждане поселка Висим, достигшие совершеннолетия, председатель поселковой администрации Ольга Субботина, представитель районной администрации Горноуральского ГО, представитель компании оператора, выбранной для вывоза и утилизации ТБО из поселка Висим, сообщается в тексте уведомления.
На данном собрании граждане планировали обсудить условия вывоза и утилизации ТБО.
Выражение мирного протеста против мусорной реформы, обсуждение изменений условий вывоза ТБО, вступивших в силу с 1 января 2019 года; обсуждение и подписание требования об изменении уловий по предоставлению услуг вывоза и утилизации ТБО с учетом интересов граждан; разработка альтернативной схемы централизованного сбора вторсырья, названы цели проведения публичного мероприятия.
По подсчетам Сергея Иванов, среднестатистическая семья из поселка Висим заплатит за вывоз 15 кг отходов около 640 рублей в месяц и 7 680 рублей – в год.
23 января организатор планируемого собрания Сергей Иванов получил ответ от главы городского округа Дмитрия Летникова. В котором на основании нарушения п.п. 2 статьи 7 Закона Свердловской области в проведении собрания отказано.
Предлагаю Вам устранить допущенные нарушения требований постановления администрации Горноуральского городского округа от 30.08.2018 №1533 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных мероприятий на территории Горноуральского городского округа», говорится в ответе Дмитрия Летникова.
Единственная площадка в поселке, на которой проводятся все культурно-массовые мероприятия, не подходит для реализации конституционного права граждан на собрания. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но, кажется, не существует специального закона о мероприятиях, организуемых администрацией. То есть дискриминация по административному признаку на лицо, прокомментировал ответ главы ГГО Иванов.
Организатор собрания планирует перенести публичное мероприятие на частную территорию.
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