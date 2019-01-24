До 15% квартир в Свердловской области не проходят газовые проверки
Сегодня, 19:36ОбществоФото: pixabay.com
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От 5 до 15% квартир в Свердловской области не проходят газовые проверки. Это происходит от того, что жители региона не знают о грядущих проверках.
Свердловчан будут предупреждать заранее о проверках газового оборудования. Каждый год проверку не проходят до 15% квартир. Жители области зачастую не достаточно информированы о сроках проведения проверок.
Информация о графике проведения работ по проверкам газового оборудования должна быть размещена на сайтах. Если в день, в который квартиру планируют посетить газовики, хозяев не будет дома, им предоставят другое время или иные варианты, чтобы газовики все-таки попали в квартиры, сообщает департамент информполитики региона.
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