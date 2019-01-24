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До 15% квартир в Свердловской области не проходят газовые проверки
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Gas stove 1776648 1920

До 15% квартир в Свердловской области не проходят газовые проверки

Сегодня, 19:36ОбществоФото: pixabay.com
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