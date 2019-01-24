Народная дружина Ленинского района стала общегородской организацией Нижнего Тагила
Народная дружина Ленинского района будет охранять общественный порядок на всей территории Нижнего Тагила.
Дружина Ленинского района, оформленная как юридическое лицо, станет контролировать общественный порядок на всей территории Нижнего Тагила. Вопрос о реорганизации дружины в общегородскую обсудили 24 января на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике.
Решение о реорганизации было принято совместно с администрацией города и управлением полиции Нижнего Тагила, сказал начальник отдела по взаимодействию с административными органами Олег Валентинович Сараев.
Народные дружины оформляются как юридическое лицо для защиты и страхования членов организации.
Оформление дружины как юридического лица необходимо потому, что Министерство общественной безопасности Свердловской области заключает договоры и обеспечивает страховку, отметил Сараев.
Напомним, что вопрос об организации народных дружин на территории Нижнего Тагила был рассмотрен 25 февраля 2016 года. В планах администрации города было создание организаций в Ленинском, Тагилстроевском, Дзержинском районах. Функционировать как юридическое лицо начала дружина Ленинского района, поэтому организация будет контролировать территорию всего города.
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