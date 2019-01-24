Народная дружина Ленинского района стала общегородской организацией Нижнего Тагила

Дружина Ленинского района, оформленная как юридическое лицо, станет контролировать общественный порядок на всей территории Нижнего Тагила. Вопрос о реорганизации дружины в общегородскую обсудили 24 января на заседании постоянной комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике.

Решение о реорганизации было принято совместно с администрацией города и управлением полиции Нижнего Тагила, сказал начальник отдела по взаимодействию с административными органами Олег Валентинович Сараев.

Народные дружины оформляются как юридическое лицо для защиты и страхования членов организации.

Оформление дружины как юридического лица необходимо потому, что Министерство общественной безопасности Свердловской области заключает договоры и обеспечивает страховку, отметил Сараев.