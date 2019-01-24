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Обнаружили во время: утечка газа произошла в одном из жилых домов Лесного
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Обнаружили во время: утечка газа произошла в одном из жилых домов Лесного

Сегодня, 00:30ОбществоФото: Страница Максима Шаяхметова в «ВКонтакте»/ vk.com/maxim_shayahmetov
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