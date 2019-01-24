Обнаружили во время: утечка газа произошла в одном из жилых домов Лесного
Сегодня, 00:30ОбществоФото: Страница Максима Шаяхметова в «ВКонтакте»/ vk.com/maxim_shayahmetov
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Жители одного из дворов Лесного забили тревогу из-за устойчивого запаха газа, который ощущали вблизи дома. Прибывшая на место газовая служба обнаружила дефекты трубы.
24 января жители дома по улице Юбилейная, 1 в Лесном ощутили запах газа на дворовой территории. Они обратились за помощью к депутату думы городского округа Максиму Шаяхметову. Вместе с жильцами он совершил обход здания и особо устойчивый запах был обнаружен возле трубы, которая шла по фасаду дома. Прибывшие специалисты-газовики проверили газопровод и выявили дефекты, из-за которых подачу газа пришлось перекрыть.
Уже в ближайшее время будет проведен ремонт. Сам дом не отключён от потребления газа, он подаётся по запасному газопроводу,рассказал Максим Шаяхметов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
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