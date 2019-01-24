Обнаружили во время: утечка газа произошла в одном из жилых домов Лесного

24 января жители дома по улице Юбилейная, 1 в Лесном ощутили запах газа на дворовой территории. Они обратились за помощью к депутату думы городского округа Максиму Шаяхметову. Вместе с жильцами он совершил обход здания и особо устойчивый запах был обнаружен возле трубы, которая шла по фасаду дома. Прибывшие специалисты-газовики проверили газопровод и выявили дефекты, из-за которых подачу газа пришлось перекрыть.