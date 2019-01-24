Обвиняемый в убийстве 14-летней девочки в Екатеринбурге может получить 25 лет

Гособвинитель попросил суд назначить обвиняемому лишение свободы сроком на 25 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Государственный обвинитель представил доказательства того, что в период 1999-2000 годов обвиняемый угрожал убийством родственнице, в апреле 2001 года – совершил преступления против половой свободы своей родственницы, 26 июня 2008 года – изнасиловал девушку и похитил ее имущество, 18 сентября 2011 года изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу.

На основании судебной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что подозреваемый не нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера.