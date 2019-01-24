Обвиняемый в убийстве 14-летней девочки в Екатеринбурге может получить 25 лет
Прокуратура запросила суд назначить наказание обвиняемому в серии преступлений, в том числе и в убийстве 14-летней девочки в Екатеринбурге, в виде 25 лет лишения свободы.
Гособвинитель попросил суд назначить обвиняемому лишение свободы сроком на 25 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Государственный обвинитель представил доказательства того, что в период 1999-2000 годов обвиняемый угрожал убийством родственнице, в апреле 2001 года – совершил преступления против половой свободы своей родственницы, 26 июня 2008 года – изнасиловал девушку и похитил ее имущество, 18 сентября 2011 года изнасиловал и убил 14-летнюю школьницу.
На основании судебной психолого-психиатрической экспертизы установлено, что подозреваемый не нуждается в применении к нему принудительных мер медицинского характера.
Оглашение приговора назначено на 3 января 2019 года на 11:00, информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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