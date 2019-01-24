Одна из концепций развития ЦПКиО рассмотрена в Екатеринбурге

На рабочем совещании в гордуме столицы Урала был рассмотрен один из вариантов развития парка им. Маяковского.

По задумке авторов концепции, основным принципом работы парка станет всесезонность. То есть там должно быть интересно вне зависимости от времени года. Основной задумкой станет разделение территории парка на тематические зоны. В парке будет предусмотрена зоны отдыха, искусства, детства; аттракционы, зона событий и зеленая зона.

Этот вариант концепции предполагает, что к 2020 году уже будут видны перемены, окончательное завершение состоится в 2030 году.