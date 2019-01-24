Школы Нижнего Тагила могут переносить уроки физкультуры в помещения из-за холодов

Педагоги физической культуры Нижнего Тагила переносят из-за холодов занятия с улицы в помещения. Поэтому дети вместо традиционных «зимних» уроков по лыжной подготовке занимаются в спортзалах. В Роспотребнадзоре говорят, что санитарные нормы температурный режим не регулируют – они лишь носят рекомендательный характер.

Ограничения по занятиям на лыжах на уроках физкультуры вводятся на местах. Мы можем лишь рекомендовать порог, при котором детям нельзя заниматься физкультурой на улице, рассказал TagilCity.ru главный санитарный врач Нижнего Тагила Юрий Бармин.

Между тем в «Рекомендациях по проведению занятий физической культурой» на улице в зимний период от Роспотребнадзора нет климатической зоны Урала и Сибири. По словам Бармина, мы можем руководствоваться данными по Северной части РФ.

Педагогам рекомендуют не проводить занятия на улице при ветре сильнее 10 метров в секунду. Переносить занятия советуют и при температуре ниже -7 градусов и слабом ветре до 5 м/с, если ветра нет – ниже минус 11. Эти характеристики подходят только ученикам до 12 лет. Дети постарше могут заниматься на улице до -15 градусов (без ветра), и до -12 градусов при слабом ветре. Старшеклассникам поставили ограничения в -16 и -15 градусов в безветренную и маловетреную погоду соответственно.

Рекомендации по проведению занятий физической культурой, в зависимости от температуры и скорости ветра в некоторых климатических зонах Российской Федерации на открытом воздухе в зимний период года Фото: Роспотребнадзор

Пока на сайт Управления образования Нижнего Тагила нет никаких распоряжений на эту тему, поэтому образовательные учреждения ориентируются по погоде.

Во многих школах учителя в четверг, 24 января, перенесли уроки в спортзал только для начальной школы. Среднее звено и старшеклассники занимаются на улице.

Младших школьников мы предупредили, что занятия будем проводить в помещении. Среднее звено – на лыжах не занимается. С ними мы выходим на улицу и делаем дыхательную гимнастику, делаем три оборота не спеша вокруг школы и заходим в помещение. После чего занимаемся в зале. У старшеклассников уроки пока не отменяли и не переносили, так как сильных морозов нет, поделилась с редакцией TagilCity.ru преподаватель физкультуры одной из школ Нижнего Тагила.