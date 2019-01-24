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Школы Нижнего Тагила могут переносить уроки физкультуры в помещения из-за холодов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Школы Нижнего Тагила могут переносить уроки физкультуры в помещения из-за холодов

Сегодня, 18:00ОбществоКсения ПлесовскихФото: flickr.com
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