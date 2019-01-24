Свердловская область вошла в список лидеров по развитию СМИ

На основе публичной региональной и федеральной статистики, негосударственной статистики, экспертных оценок и социологического опроса, регионы России были разделены на четыре класса развития СМИ.

Согласно полученным результатам Свердловская область вошла в список лидеров с наиболее развитыми средствами массовой информации. В данном рейтинг числятся 11 городов. В первой пятерке – Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Московская область и Новосибирская область.

30 регионам со средним уровнем развития института массовой информации присвоен рейтинг В.

С недостаточным уровнем развития СМИ были выделены 31 регион России, еще 13 регионов имеют наименьший уровень развития института массовой информации.

Для расчетов использовались 48 индикаторов, разделенных на 5 индексов. Специалисты оценили состояние среды для работы СМИ, влияние власти, бизнеса и общественности на работу, состояние аудитории. Также при составлении рейтинга учитывались состояние самих СМИ и медиаконтент.