Свердловская область вошла в список лидеров по развитию СМИ

По результатам анализа развития СМИ в регионах, Свердловская область относится к лидерам наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Московской областью.
На основе публичной региональной и федеральной статистики, негосударственной статистики, экспертных оценок и социологического опроса, регионы России были разделены на четыре класса развития СМИ.
Согласно полученным результатам Свердловская область вошла в список лидеров с наиболее развитыми средствами массовой информации. В данном рейтинг числятся 11 городов. В первой пятерке – Москва, Санкт-Петербург, Свердловская область, Московская область и Новосибирская область.
30 регионам со средним уровнем развития института массовой информации присвоен рейтинг В.
С недостаточным уровнем развития СМИ были выделены 31 регион России, еще 13 регионов имеют наименьший уровень развития института массовой информации.
Для расчетов использовались 48 индикаторов, разделенных на 5 индексов. Специалисты оценили состояние среды для работы СМИ, влияние власти, бизнеса и общественности на работу, состояние аудитории. Также при составлении рейтинга учитывались состояние самих СМИ и медиаконтент.
Самым популярным каналом информации для россиян остается телевидение, 75% опрошенных выбрали данный вариант ответа. На втором месте выступил интернет. Всемирную сеть при поиске информации выбирают 48% жителей страны. Пресса набрала 19% голосов, сообщает Комитет гражданских инициатив.
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