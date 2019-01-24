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Танцы на дороге: полиция проводит проверку по поводу видео от тагильского блогера
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Танцы на дороге: полиция проводит проверку по поводу видео от тагильского блогера

Сегодня, 12:51ОбществоАнна ГригорьеваФото: Скриншот с видео
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