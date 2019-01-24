Танцы на дороге: полиция проводит проверку по поводу видео от тагильского блогера

Тагильский блогер записал видео, на котором трое молодых людей движутся под музыку по проспекту Ленина на проезжей части. На кадрах видеоролика слышно, как водители сигналят танцующим.

Сейчас полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту нарушения общественного порядка. Личности молодых людей устанавливаются.

Материал по видео зарегистрирован. Сейчас проводится проверка, устанавливаются лица. Нарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством РФ. По итогам проверки будет решен вопрос о мере наказания,рассказала редакции TagilCity.ru начальник пресс-службы МУ МВД «Нижнетагильское» Элина Балуца.

По словам автора видеоролика, он снял его в поддержку московских блогеров Давида Манукяна и Карины Лазарьянц, которые задержаны полицией за съемку клипа на проезжей части.