Воинская часть из Екатеринбурга купит услуги для беременных

Воинская часть №3728 примет на службу специалиста поведению беременности. Соответствующий лот опубликован на сайте госзакупок. Сотрудника ищут для нескольких военнослужащих в «положении». За работу с беременными специалисту заплатят 48 тысяч 50 рублей.

Согласно документу, наблюдать военных в положении будет сотрудник Уральского НИИ по охране материнства и младенчества. По договору беременным военным будут оказывать стационарное и амбулаторное лечение. Также в стоимость услуг включены и обследования особенных военнослужащих. По окончании беременности пациентам выдадут стандартную выписку.

Отчитываться о работе с беременными Уральский НИИ будет каждые три месяца.