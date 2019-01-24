Воинская часть из Екатеринбурга купит услуги для беременных
Одной из свердловских воинских частей требуется специалист по ведению беременности. Контракт на 48 тысяч рублей опубликован на сайте госзакупок. Исполнителем будет сотрудник Уральского НИИ по охране материнства и младенчества.
Воинская часть №3728 примет на службу специалиста поведению беременности. Соответствующий лот опубликован на сайте госзакупок. Сотрудника ищут для нескольких военнослужащих в «положении». За работу с беременными специалисту заплатят 48 тысяч 50 рублей.
Согласно документу, наблюдать военных в положении будет сотрудник Уральского НИИ по охране материнства и младенчества. По договору беременным военным будут оказывать стационарное и амбулаторное лечение. Также в стоимость услуг включены и обследования особенных военнослужащих. По окончании беременности пациентам выдадут стандартную выписку.
Отчитываться о работе с беременными Уральский НИИ будет каждые три месяца.
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