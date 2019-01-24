Выжившая в горах на Урале жительница Екатеринбурга была прооперирована
Врачи провели операцию по ампутации стоп на уровне нижней трети голеней Елене Осиповой, выжившей после трех суток пребывания в горах на Северном Урале.
24 января утром Елена Осипова была экстренно прооперирована. За прошедшую ночь состояние пострадавшей ухудшилось, поэтому, чтобы спасти жизнь девушке, врачи ампутировали ей стопы на уровне нижней трети голеней.
По словам заведующего ожоговым отделением ГКБ №40 Дмитрия Шуварина, операция прошла успешно, удалось избежать кровопотери.
Однако прогнозов специалисты пока не делают. Из-за длительной гипотермии наблюдается почечная, сосудистая, церебральная и дыхательная недостаточности.
После операции на консилиуме врачей-реаниматологов было принято решение сократить введение пациентке седативных препаратов и средств для поддержания нормального артериального давления.
В дальнейшем будет рассмотрена возможность самостоятельного дыхания пациентки, информирует Е1.ru.
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