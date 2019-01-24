Житель Кировграда обвиняется в применении насилия к сотрудникам полиции и Росгвардии

По версии следствия, 4 ноября 2018 года 37-летний житель Кировграда находился в состоянии алкогольного опьянения в городе Верхний Тагил. Там его задержали сотрудники полиции. При задержании мужчина применил насилие в отношении участкового оперуполномоченного и сотрудницы Росгвардии.

Также задержанный ударил по голове водителя служебного автомобиля. А позднее, во время разбирательства случившегося в отделении полиции, мужчина схватил со стола шариковую ручку и ударил ею полицейского в грудь.