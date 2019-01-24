Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Житель Кировграда обвиняется в применении насилия к сотрудникам полиции и Росгвардии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
46688024771 14315e0d1b h

Житель Кировграда обвиняется в применении насилия к сотрудникам полиции и Росгвардии

Сегодня, 19:36ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте
также
Пересчет яиц, прощение долгов и дети-алкоголики: итоги недели в Нижнем Тагиле
Инвестиции в туризм Нижнего Тагила: что сделано в 2018 и запланировано на 2019 год?
Манси, помощь птицам и «Книги для души». Куда пойти среди недели в Нижнем Тагиле?