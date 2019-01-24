Житель Кировграда обвиняется в применении насилия к сотрудникам полиции и Росгвардии
37-летний житель Кировграда, задержанный в состоянии алкогольного опьянения, ударил сотрудника полиции ручкой в грудь.
По версии следствия, 4 ноября 2018 года 37-летний житель Кировграда находился в состоянии алкогольного опьянения в городе Верхний Тагил. Там его задержали сотрудники полиции. При задержании мужчина применил насилие в отношении участкового оперуполномоченного и сотрудницы Росгвардии.
Также задержанный ударил по голове водителя служебного автомобиля. А позднее, во время разбирательства случившегося в отделении полиции, мужчина схватил со стола шариковую ручку и ударил ею полицейского в грудь.
Заведено уголовное дело. Житель Кировграда обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ, ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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