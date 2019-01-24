Жители Екатеринбурга получили номер для жалоб на качество услуг ЖКХ
Сегодня, 08:00ОбществоФото: pxhere.com
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Из-за частых коммунальных аварий в столице Свердловской области была организована горячая линия по вопросам нарушения законодательства в сфере ЖКХ для жителей города. Информацию, поступающую по линии, будет проверять прокуратура.
Сюжеты: Екатеринбург
В обращении по телефону горячей линии 8(343)229-59-24 екатеринбуржцы должны указывать время, когда произошла авария, свою управляющую компанию, а также адрес проживания и номер для связи. Поступающие жалобы будут проверяться на соответствие законодательству в сфере ЖКХ.
Инициатором создания горячей линии для жителей Екатеринбурга стала городская прокуратура, сообщает «Областная газета».
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