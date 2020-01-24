Для свердловских туристов заработала горячая линия по вопросам отмены поездок в Китай
Вчера, 23:05ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В Свердловской области начала работать горячая линия для туристов, передумавших ехать в Китай, пишет Е1. Ее открыл региональный Информационно-туристический центр.
Как рассказал председатель общества по защите прав потребителей туристических услуг Свердловской области Вадим Винер, в связи с изменениями в статье 14 закона об основах туристской деятельности, если государственные органы рекомендуют воздержаться от посещения какой-либо страны, то в случае отказа от путевки туроператор обязан вернуть потребителю полную ее стоимость. В случае отказа возврата денежных средств клиент имеет право обратиться в суд.
Телефоны горячей линии: 268-46-86, 298-03-29.
Напомним, Роспотребнадзор рекомендовал россиянам воздержаться от поездок в Китай в связи со вспышкой в стране короновируса 2019-nCoV.
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