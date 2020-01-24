Для свердловских туристов заработала горячая линия по вопросам отмены поездок в Китай

Как рассказал председатель общества по защите прав потребителей туристических услуг Свердловской области Вадим Винер, в связи с изменениями в статье 14 закона об основах туристской деятельности, если государственные органы рекомендуют воздержаться от посещения какой-либо страны, то в случае отказа от путевки туроператор обязан вернуть потребителю полную ее стоимость. В случае отказа возврата денежных средств клиент имеет право обратиться в суд.