ДЮСШ «Спутник» в Нижнем Тагиле обязали заплатить 2 миллиона рублей за смерть ребенка

В октябре 2017 года во Дворце водного спорта АО «НПК «Уралвагонзавод» во время тренировки в бассейне утонул семилетний мальчик. Тренер ДЮСШ «Спутник» дала ребятам задание и, не дождавшись завершения его выполнения, дала следующую установку. В этот момент один из детей остался без присмотра и начал тонуть. Ребенок долгое время провел под водой, на момент, когда его вытащили, он уже был мертв. Фельдшер «Уралвагонзавода» пытался оказать первую помощь, но было поздно.