ДЮСШ «Спутник» в Нижнем Тагиле обязали заплатить 2 миллиона рублей за смерть ребенка
Жительница Нижнего Тагила отсудила у «Детско-юношеской спортивной школы «Спутник» два миллиона рублей за смерть сына, сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.
В октябре 2017 года во Дворце водного спорта АО «НПК «Уралвагонзавод» во время тренировки в бассейне утонул семилетний мальчик. Тренер ДЮСШ «Спутник» дала ребятам задание и, не дождавшись завершения его выполнения, дала следующую установку. В этот момент один из детей остался без присмотра и начал тонуть. Ребенок долгое время провел под водой, на момент, когда его вытащили, он уже был мертв. Фельдшер «Уралвагонзавода» пытался оказать первую помощь, но было поздно.
В октябре 2018 года тренера признали виновным в смерти воспитанника. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.
Мать погибшего подала дополнительно иск о взыскании морального вреда. Женщина просила взыскать два миллиона рублей. Дзержинский районный суд Нижнего Тагила исковые требования удовлетворил.
Спортшкола обжаловала решение в вышестоящей инстанции, мотивируя тем, что считает решение суда несправедливым. Судебная коллегия оставила решение суда первой инстанции без изменения, приняв во внимание, что женщина потеряла единственного ребенка, кроме того, все еще находится в подавленном состоянии.