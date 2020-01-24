Мэрия Нижнего Тагила выберет технологию очистки Черноисточинского пруда к концу зимы
Администрация Нижнего Тагила должна определиться с технологией для очистки воды из Черноисточинского и Верхне-Выйского прудов к первому марта, заявил мэр Владислав Пинаев 24 января на аппаратном совещании.
По словам градоначальника, за февраль чиновники должны провести отбор технологий, чтобы уже к концу месяца разместить конкурс на строительство двух станций водоподготовки.
Утвердим рабочую группу, состав экспертов, представителей министерства и прочее. По поводу Череповца: необходимо либо оттуда их пригласить сюда, либо самим съездить. Нужно техническое задание подготовить, согласовать его со всеми, чтобы уже в апреле выйти на заключение контракта,добавил Пинаев.
Ещё в середине ноября мэр Владислав Пинаев предложил своим подчиненным перед разработкой проектно-сметной документации для строительства установок для очистки воды на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах посетить Череповец.
Также губернатор Свердловской Области Евгений Куйвашев на своей пресс-конференции 17 января заявил, что деньги для реабилитации Черноисточинского пруда под Нижним Тагилом есть, но пока ведётся проектная работа.
Напомним, проблема Черноисточинского пруда существует уже несколько лет. Летом 2019 года в Черноисточинском пруду массово гибла рыба из-за сине-зелёных водорослей. Отметим, что аналогичная ситуация происходила в 2016 году. Проверка не выявила угроз для жителей города, но качество воды вызывает опасение тагильчан. В 2019 году администрация Нижнего Тагила отправила в Росводресурс проект по реабилитации Черноисточинского пруда. Если он пройдет рассмотрение, то финансирование поступит только в 2021 году, но тагильские чиновники, депутаты и общественники рассчитывают, что очистка водохранилища начнется уже в этом году.