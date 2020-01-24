Мэрия Нижнего Тагила выберет технологию очистки Черноисточинского пруда к концу зимы

По словам градоначальника, за февраль чиновники должны провести отбор технологий, чтобы уже к концу месяца разместить конкурс на строительство двух станций водоподготовки.

Утвердим рабочую группу, состав экспертов, представителей министерства и прочее. По поводу Череповца: необходимо либо оттуда их пригласить сюда, либо самим съездить. Нужно техническое задание подготовить, согласовать его со всеми, чтобы уже в апреле выйти на заключение контракта,добавил Пинаев.

Ещё в середине ноября мэр Владислав Пинаев предложил своим подчиненным перед разработкой проектно-сметной документации для строительства установок для очистки воды на Черноисточинском и Верхне-Выйском водохранилищах посетить Череповец.

Также губернатор Свердловской Области Евгений Куйвашев на своей пресс-конференции 17 января заявил, что деньги для реабилитации Черноисточинского пруда под Нижним Тагилом есть, но пока ведётся проектная работа.