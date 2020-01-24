На Урале задержали водителя «Форда» с рюкзаком марихуаны

Автомобилиста остановили для проверки документов. 25-летний водитель и его 35-летний пассажир заметно нервничали, чем вызвали подозрения. Сотрудник Госавтоинспекции заметил на заднем сиденье авто рюкзак и спросил о его содержимом. Водитель пояснил, что там травяной сбор для бабушки.

А когда по просьбе сотрудников ГИБДД он самостоятельно открыл рюкзак, выяснилось, что в нем находился пакет с высушенным веществом, похожим на части растения конопли,рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Экспертиза показала, что в рюкзаке была марихуана весом 438,37 грамма. Автомобилист и пассажир направлены на медосвидетельствование. Мужчина пояснил, что наркотик он собрал для личного потребления на участке с дикорастущими растениями под Красноуфимском.