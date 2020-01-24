Нижний Тагил готовит масштабный ремонт тротуаров. Работы обойдутся в 50 миллионов

В перечень вошли объекты по судебному решению, по протокольным поручениям и по рекомендациям депутатов.

В ходе совещания было принято решение внести некоторые коррективы в список тротуаров и в сумму контракта.

Мы начинаем большую работу. Наверно то, что жители от нас ждали давно. Мы начинаем работу или продолжаем по благоустройству тротуаров, внутриквартальных проездов. Те проблемные места в городе — где большая проходимость, подходы к социальным учреждениям: поликлиникам, больницам, садикам, подъезды к социально значимым объектам. Работу в мае начинаем, совместно с теми объемами работы, которые предстоит в городе сделать, включая реализацию проект БКАД, сказал глава города Владислав Пинаев.

Ремонт объектов по судебному решению, по словам и. о. начальника управления городским хозяйством Андрея Лебедева, будет выполняться по мере поступления.

Мы будем все решения суда выполнять. Задачи выполнимы, мы приняли решение, что будем ремонтировать эти дороги в рамках контракта по содержанию, поэтому тут нам не надо разрабатывать проектно-сметную документацию. Асфальтовые заводы начнут работать — стоит только взяться и сделать, сообщил TagilCity Андрей Лебедев.