Нижний Тагил готовит масштабный ремонт тротуаров. Работы обойдутся в 50 миллионов
Сегодня, 24 января, в мэрии Нижнего Тагила обсудили ремонт тротуаров, внутриквартальных подъездов и походы к социально-значимым объектам. Работы обойдутся городу примерно в 50 миллионов рублей.
В перечень вошли объекты по судебному решению, по протокольным поручениям и по рекомендациям депутатов.
В ходе совещания было принято решение внести некоторые коррективы в список тротуаров и в сумму контракта.
Мы начинаем большую работу. Наверно то, что жители от нас ждали давно. Мы начинаем работу или продолжаем по благоустройству тротуаров, внутриквартальных проездов. Те проблемные места в городе — где большая проходимость, подходы к социальным учреждениям: поликлиникам, больницам, садикам, подъезды к социально значимым объектам. Работу в мае начинаем, совместно с теми объемами работы, которые предстоит в городе сделать, включая реализацию проект БКАД, сказал глава города Владислав Пинаев.
Ремонт объектов по судебному решению, по словам и. о. начальника управления городским хозяйством Андрея Лебедева, будет выполняться по мере поступления.
Мы будем все решения суда выполнять. Задачи выполнимы, мы приняли решение, что будем ремонтировать эти дороги в рамках контракта по содержанию, поэтому тут нам не надо разрабатывать проектно-сметную документацию. Асфальтовые заводы начнут работать — стоит только взяться и сделать, сообщил TagilCity Андрей Лебедев.
Напомним, в Нижнем Тагиле также продолжается реализация нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». По результатам аукциона её генподрядчиком, как и в прошлом году, стал МУП «Тагилдорстрой». В рамках программы планируется отремонтировать 22 дороги в Нижнем Тагиле. Подрядчик приступит к работе 20 марта. Завершить ремонт и ввести дороги в эксплуатацию необходимо до 25 сентября. Сумма контракта — 626 миллионов рублей.