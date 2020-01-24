Новый глава свердловской полиции высказался о протестах у Храма-на-Драме
Сегодня, 14:10ОбществоФото: УМВД по Астраханской области
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Руководитель ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков во время пресс-конференции прокомментировал протесты, проходившие в Екатеринбурге в мае прошлого года против строительства Храма святой Екатерины в Театральном сквере, пишет «Комсомольская правда».
Он считает, что произошедшее должно повлиять не только на участников протестов, но и на городские власти, а также правоохранительные органы.
Строительство храма — это же вам не супермаркет строить или какой-нибудь торговый центр. Наверное, власти недооценили людей. И вот вам результат, заявил Мешков.
По его мнению, в Екатеринбурге живут «не равнодушные люди, которые любят свой город», а это значит, что горожане будут реагировать на любые масштабные изменения. Чтобы не допустить повторение инцидента, по мнению руководителя полицейского главка, нужно «прислушиваться к мнению народа».
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