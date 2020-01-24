Новый глава свердловской полиции высказался о протестах у Храма-на-Драме

Он считает, что произошедшее должно повлиять не только на участников протестов, но и на городские власти, а также правоохранительные органы.

Строительство храма — это же вам не супермаркет строить или какой-нибудь торговый центр. Наверное, власти недооценили людей. И вот вам результат, заявил Мешков.