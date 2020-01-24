Отстраненного от работы главу свердловского ТФОМС восстановили в должности
Сегодня, 11:45ОбществоФото: Скриншот видео ОТВ
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Глава ТФОМС Свердловской области Валерий Шелякин, отстраненный от должности в начале декабря в связи с истечением трудового договора, восстановлен в должности, пишет «Деловой квартал».
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В департаменте информполитики подтвердили, что Шелякин приступил к исполнению обязанностей.
Напомним, ранее депутат Госдумы Дмитрий Ионин на личном примере обнаружил дыру в системе выплат по обязательному медстрахованию. Оказалось, что он 17 раз проходил медобследование в больнице Екатеринбурга, при этом ни разу ее не посетив.
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