Отстраненного от работы главу свердловского ТФОМС восстановили в должности

Напомним, ранее депутат Госдумы Дмитрий Ионин на личном примере обнаружил дыру в системе выплат по обязательному медстрахованию. Оказалось, что он 17 раз проходил медобследование в больнице Екатеринбурга, при этом ни разу ее не посетив.