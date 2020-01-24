Снимки Нижнего Тагила попали в 5% лучших городских фото международного конкурса
Серия снимков улиц Нижнего Тагила местного фотографа Сергея Скоробогатова вошла в TOP 5% лучших работ международного тематического конкурса «35AWARDS: Пустые городские улицы». Также автор вошёл в ТОР 15% лучших фотографов конкурса.
Я давно ждал подходящего момента, чтобы совпал дождь и поздний вечер, когда фонари на улицах еще горят, но людей уже практически не встретишь. И тут наконец все сошлось. И дождь и поздний вечер и будничный день. Я всегда любил дождь и ощущение «после дождя», в нем есть какая-то музыка и чувство. Именно это я и старался передать в кадре,прокомментировал TagilCity.ru свои работы Сергей Скоробогатов.
Также фотограф рассказал, что серия состоит из 14 снимков, однако на конкурс он отправлял только четыре.
По словам Скоробогатова, фото были сделаны в конце октября прошлого года.
Всего в конкурсе участвовало 4168 человек из 110 стран. Было прислано 16040 фотографий.
Напомним, в июне 2019 года Сергея Скоробогатова включили в топ-200 лучших репортажных фотографов на премии 35AWARDS.