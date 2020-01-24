Снимки Нижнего Тагила попали в 5% лучших городских фото международного конкурса

Я давно ждал подходящего момента, чтобы совпал дождь и поздний вечер, когда фонари на улицах еще горят, но людей уже практически не встретишь. И тут наконец все сошлось. И дождь и поздний вечер и будничный день. Я всегда любил дождь и ощущение «после дождя», в нем есть какая-то музыка и чувство. Именно это я и старался передать в кадре,прокомментировал TagilCity.ru свои работы Сергей Скоробогатов.