В Екатеринбурге на медиафасадах покажут ролики о прорыве блокады Ленинграда

В сюжетах видео расскажут о бойце Дмитрии Молодцове, закрывшем собой амбразуру вражеского дзота в боях за Синявинские высоты, о сержанте Иване Лапшове, который одним из первых ворвался в немецкую траншею при прорыве блокады.