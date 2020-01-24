В Екатеринбурге на медиафасадах покажут ролики о прорыве блокады Ленинграда
Вчера, 22:11ОбществоФото: leningradpobeda.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
27 января в Екатеринбурге пройдет памятная акция о снятии блокады Ленинграда. В этот день на медиафасадах города покажут видеоролики о подвигах советских солдат и офицеров при прорыве блокады, сообщается на сайте Общероссийского народного фронта.
Сюжеты: Екатеринбург
В сюжетах видео расскажут о бойце Дмитрии Молодцове, закрывшем собой амбразуру вражеского дзота в боях за Синявинские высоты, о сержанте Иване Лапшове, который одним из первых ворвался в немецкую траншею при прорыве блокады.
Также жители Екатеринбурга узнают о героизме летчиков-истребителей Петра Покрышева, Николая Зеленова и Василия Харитонова, которые принимали участие в воздушных боях над Ленинградом.
Ролики озвучивали народные артисты России Сергей Безруков и Евгений Князев, певица Зара, олимпийский чемпион Александр Легков и телеведущая Оксана Пушкина. Помимо столицы Урала акция пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Челябинске, Тюмени, Сочи, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Уфе, Самаре, Перми и Волгограде.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей