В Екатеринбурге продают «средневековую крепость» за 76 миллионов рублей

Ресторанный комплекс под названием Paradise снаружи и внутри напоминает средневековую постройку. Стены из крупного камня, лестница под старину, фонари, лепнина создают атмосферу средневековья.

Кафе и ресторан работают ежедневно. Караоке — с четверга по воскресение. В объявлении отмечается большая проходимость, но причина продажи риелтором не сообщается.