В Екатеринбурге продают «средневековую крепость» за 76 миллионов рублей
Сегодня, 12:45ОбществоФото: N1.RU
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На Комсомольской улице в Екатеринбурге продается здание с рестораном и караоке-баром за 76,8 миллиона рублей. Объявление о продаже размещено на сайте N1.RU.
Сюжеты: Екатеринбург
Ресторанный комплекс под названием Paradise снаружи и внутри напоминает средневековую постройку. Стены из крупного камня, лестница под старину, фонари, лепнина создают атмосферу средневековья.
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Кафе и ресторан работают ежедневно. Караоке — с четверга по воскресение. В объявлении отмечается большая проходимость, но причина продажи риелтором не сообщается.
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