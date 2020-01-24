В Нижнем Тагиле «Пихтовые горы» оказались в лидерах голосования за благоустройство

Более 28 тысяч человек приняли участие в голосовании. Больше всего голосов (5 931 голосов) получила лесопарковая зона «Пихтовые горы». Второе место занял сквер на Муринских прудах (5 366 голосов). Третьей стала площадь Танкостроителей (4 519 голосов).

Далее по порядку разместились следующие объекты: сквер за МБУ «Дворец культуры Юбилейный» (3 672 голоса), общественная территория в районе домов № 15, 15а, 15б, 17, 19 по Черноисточинскому шоссе (2 824 голоса) и территория по проспекту Строителей рядом с домами № 5, 7, 11, 13 (2 259 голосов).

Тагильчане осуществляли выбор общественных территорий, которые должны реконструироваться в рамках муниципальной программы по формированию современной городской среды в 2017–2024 годы. Финансовая поддержка будет осуществляться из бюджетов общероссийского, регионального и местного уровней. Принять участие в национальном проекте «Жилье и городская среда», отдав свой голос за одну из восьми территорий на официальном сайте Нижнего Тагила, можно было с 9 по 23 января.

На 28 января запланировано проведение общественной комиссии, в ходе которой будет официально оформлен выбор тагильчан.