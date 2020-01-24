В Нижнем Тагиле прокуратура наказала Демидовскую горбольницу за плесень и грибок
В Нижнем Тагиле прокуратура Ленинского района в ходе проверки Демидовской городской больницы обнаружила нарушения требований действующего законодательства по обеспечению пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности, рассказал TagilCity.ru прокурор Владимир Мартынов.
Плесень, грибок были обнаружены. Пол не соответствует качеству и представлял опасность для посетителей. Окна, рамы не соответствуют требованиям. По пожарной безопасности: отсутствовала система вентиляции, оповещения,пояснил TagilCity.ru Владимир Мартынов.
По словам прокурора, в связи с выявленными нарушениями были вынесены постановления об возбуждении дела об административных правонарушениях.
Должностное лицо и юридическое лицо привлечены к административной ответственности и штрафам,добавил Мартынов.
Главный врач Демидовской больницы Сергей Овсянников заявил TagilCity.ru, что все мероприятия, зависящие от медучреждения, выполнены.
В тех помещениях, где выявлены нарушения, вся работа, зависящая от учреждения, выполнена. Проектно-сметная документация на капитальные ремонты помещений, где выявлены нарушения, подготовлена в сроки. При поступлении финансирования из областного бюджета, в этих помещениях будут проведены капитальные ремонты, и нарушения будут устранены,пояснил Сергей Овсянников.
В ноябре 2019 года Демидовская больница вошла в список самых «страшных» медучреждений Свердловской области по версии фонда «Гражданский патруль». После публикаций об этом в СМИ прокуратура Свердловской области заявила о грядущей проверке Демидовской ГБ.
Также напомним, что летом 2019 года сразу несколько хирургов Демидовской ЦГБ уволились из-за низкой зарплаты и высоких нагрузок. После этого по тем же причинам заявления на увольнение подали хирурги ЦГБ № 1. В Нижний Тагил приехала комиссия областного Минздрава и представителей ведомства на федеральном уровне и объявила о проверке тагильских медучреждений, к делу также подключилась прокуратура, а губернатор Евгений Куйвашев взял ситуацию под личный контроль. Свердловский министр здравоохранения Андрей Цветков получил выговор от Куйвашева. Как заявил вице-губернатор Павел Креков, ситуация спровоцирована, в частности, слабой работой главврачей с конкретными медиками. На время проверок руководителей ЦГБ № 1 Олега Николаева и Демидовской больницы Сергея Овсянникова отстранили от работы. После вмешательства региональных властей медиков удалось уговорить вернуться, однако после этого волна «бунтов» медицинских работников прокатилась по всей России.