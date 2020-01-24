В Нижнем Тагиле прокуратура наказала Демидовскую горбольницу за плесень и грибок

Плесень, грибок были обнаружены. Пол не соответствует качеству и представлял опасность для посетителей. Окна, рамы не соответствуют требованиям. По пожарной безопасности: отсутствовала система вентиляции, оповещения,пояснил TagilCity.ru Владимир Мартынов.

По словам прокурора, в связи с выявленными нарушениями были вынесены постановления об возбуждении дела об административных правонарушениях.

Должностное лицо и юридическое лицо привлечены к административной ответственности и штрафам,добавил Мартынов.

Главный врач Демидовской больницы Сергей Овсянников заявил TagilCity.ru, что все мероприятия, зависящие от медучреждения, выполнены.

В тех помещениях, где выявлены нарушения, вся работа, зависящая от учреждения, выполнена. Проектно-сметная документация на капитальные ремонты помещений, где выявлены нарушения, подготовлена в сроки. При поступлении финансирования из областного бюджета, в этих помещениях будут проведены капитальные ремонты, и нарушения будут устранены,пояснил Сергей Овсянников.

В ноябре 2019 года Демидовская больница вошла в список самых «страшных» медучреждений Свердловской области по версии фонда «Гражданский патруль». После публикаций об этом в СМИ прокуратура Свердловской области заявила о грядущей проверке Демидовской ГБ.