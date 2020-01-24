В Нижнем Тагиле «Рифей» принял участие в общественном собрании по вопросам экологии

Представители компании «Рифей» приняли участие в общественном обсуждении вопросов экологии, организованном активистами и поддержали некоторые предложения горожан.

Нормативы накопления ТБО Региональный оператор поддержал инициативу тагильчан, касающуюся проведения новых замеров для определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов. Последние исследования были проведены в 2016–2017 годах. С того момента была изменена потребительская корзина, уровень потребления и морфологический состав отходов, что может привести к изменению показателей.

Проведение замеров — полномочия органа исполнительной власти, в частности, региональной энергетической комиссии Свердловской области. Со своей стороны региональный оператор готов оказать всестороннюю поддержку в организации замеров, но проводиться они проводиться строго под эгидой регулятора в соответствии с утвержденной методикой, считают в «Компании «РИФЕЙ».

Строительство полигона и мусоросортировочного комплекса По словам представителей компании, на сегодняшний день мощности Нижнетагильского полигона практически исчерпаны, поэтому стоит вопрос о строительстве нового. Чтобы это сделать, требуется получить разрешительные документы — положительное заключение экологической экспертизы, государственной экспертизы, а также провести публичные обсуждения. Данные мероприятия открыты для граждан.

При вводе в эксплуатацию мусоросортировочного завода удастся продлить срок службы полигона. Из мусора будут выбирать те отходы, которые можно переработать. Они будут реализовываться организациям, занимающимся их переработкой на коммерческой основе. Это позволит снизить количество отходов, отправляемых на захоронение. Все доходы от реализации сырья будут учтены при формировании тарифа на новый период регулирования. Таким образом, первым шагом к повышению уровня переработки и снижению уровня захоронения отходов, является именно строительство сортировочных заводов.

Собираемость платежей Собираемость платежей за услугу по обращению с ТКО увеличивается. По итогам четвертого квартала 2019 года в Нижнем Тагиле этот показатель составил 94% и продолжает расти.

В «Компании «РИФЕЙ» отмечают, что жители Северного округа видят положительные изменения в сфере обращения с ТКО: открываются новые контейнерные площадки, производится замена старых баков, а также ликвидируются несанкционированные свалки. Все это приводит к улучшению платежной дисциплины среди населения.